Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

Рой Лі, засновник вірусного стартапу Cluely, визнав, що збрехав журналістам про $7 мільйонів річного доходу. Нагадаємо, що інструмент Interview Coder від Cluely дозволяє програмістам брехати на співбесіді — завдяки йому користувачі можуть таємно шукати відповіді під час відеодзвінків, не будучи виявленими.

«Це єдина відверто нечесна річ, яку я публічно сказав онлайн, тому це моє офіційне спростування», — заявив Лі про свій дохід.

Компанія Cluely була заснована після того, як у 2025 році Лі опублікував вірусний пост на X, у якому повідомив, що його відсторонили від навчання в Колумбійському університеті після того, як він та інший студент розробили інструмент для обману на співбесідах для інженерів-програмістів.

На хвилі уваги з боку преси співзасновники залучили для Cluely $5,3 мільйона початкового фінансування від Abstract Ventures та Susa Ventures, маючи намір комерціалізувати свій інструмент. Деякий час здавалося, що Cluely стане доволі успішним стартапом: у червні 2025 року компанія залучила ще $15 мільйонів у рамках програми серії A від Andreessen Horowitz.

Тоді компанія опанувала мистецтво створення провокаційного контенту, призначеного для поширення вірусної реклами, щоб Cluely залишався в заголовках новин та залучав нових користувачів. Ця стратегія деякий час була предметом розмов в IT-індустрії.

Станом на сьогодні Cluely намагається відійти від скандальної слави, змінивши свій профіль із сервісу для обману на сервіс для нотаток на онлайн-зустрічах. Однак у соцмережах вважають, що справи в стартапі йдуть не дуже. Вони нібито провалили раунд фінансування серії B, не зумівши залучити інвестиції восени 2025 року.

«У них була сторінка на Reddit, де люди скаржилися. Одного дня Рой став модератором і видалив усе негативне про Cluely, а команда відповідала: «Команда Cluely не допускає ненависті в нашій спільноті». Вони приховували все негативне», — пише один з користувачів.

Також стверджується, що в Cluely майже закінчились гроші: «Я думаю, що вони витрачають забагато на програмістів, оскільки більшість із них мали початковий пакет річної оплати праці в $400 тисяч».

Нагадаємо, що українські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 році.

