Українські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 році

За даними Мінцифри, протягом 2025 року українські defence-tech проєкти залучили понад $105 млн у вигляді грантів та інвестицій. Це третина всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій, повідомив у своєму Telegram-каналі віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

За рік зростання майже подвоїлось: у 2024 році інвестиції в оборонні стартапи склали близько $60 млн, з яких 70% становили гранти. На відміну від минулого року цьогоріч ситуація змінилась: тепер вітчизняні стартапи залучають гроші здебільшого від приватних фондів та інвесторів.

Загалом у 2025 році інвестиції отримали понад 50 українських стартапів. Для порівняння, за цей рік в Європі (включно з Великою Британією) весь обʼєм інвестицій в оборонні компанії на стадіях Pre-seed, Seed та Series A склав $200 млн, тоді як українці залучили понад $105 млн.

Як стверджує Михайло Федоров, якщо раніше наші стартапи залучали $200-400 тисяч, то тепер закривають раунди $2,5–5 млн. Найбільше інвестицій у нинішньому році залучили:

Swarmer — $15 млн;

Tencore — $3,74 млн;

Teletactica — $1,5 млн;

M-fly — $1,3 млн;

Dropla — $2,75 млн;

Norda Dynamics — $1 млн.

За неофіційною інформацією, в публічну площину потрапили далеко не всі інвестиції, оскільки деякі з компаній приховані з безпекових причин, але відомі учасникам ринку.