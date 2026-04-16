DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі

Німецький стартап DeepL, який завоював репутацію творця одного з найточніших текстових перекладачів у світі, оголосив про запуск свого нового продукту — DeepL Voice. Ця технологія дозволяє перекладати живу мову в реальному часі, кидаючи виклик рішенням від Google та Microsoft. Про це пише TechCrunch.

Що пропонує DeepL Voice?

Компанія представила два основні напрямки для своєї голосової технології:

Voice for Meetings: Інструмент для відеоконференцій , який створює субтитри в реальному часі. Кожен учасник зустрічі може говорити своєю мовою, а інші бачитимуть переклад на екрані, що стирає мовні бар’єри у міжнародних командах.

Voice for Conversations: Мобільний додаток, призначений для особистого спілкування «обличчям до обличчя». Це ідеальне рішення для мандрівників або працівників сфери обслуговування, де потрібно миттєво зрозуміти співрозмовника.

Якість понад усе

Головна перевага DeepL Voice — фірмова точність перекладу. Генеральний директор DeepL Ярослав Кутиловський зазначив, що переклад голосу набагато складніший за текст через проблему незакінчених речень, погану вимову та фоновий шум. Проте завдяки новим моделям ШІ, компанії вдалося зберегти високу якість перекладу, до якої звикли користувачі текстової версії.

Запуск DeepL Voice орієнтований насамперед на корпоративний сектор. Замість того щоб покладатися на загальні моделі, DeepL пропонує спеціалізоване рішення, яке мінімізує ризик помилок у діловому спілкуванні. Це дозволяє компаніям економити на професійних перекладачах під час внутрішніх нарад та оперативних зустрічей.

На старті сервіс підтримує кілька ключових мов, включаючи англійську, німецьку, японську, корейську, французьку та іспанську. Компанія планує стрімко розширювати цей список, додаючи нові мовні пари та покращуючи інтеграцію з популярними платформами для відеозв’язку.

Нагадаємо, що українська компанія Ajax Systems завдяки ChatGPT та DeepL скоротила витрати на перекладачів утричі.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn