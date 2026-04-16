logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/04/2026 17:43

DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі

Олександр Остапенко

Автор новин

Німецький стартап DeepL, який завоював репутацію творця одного з найточніших текстових перекладачів у світі, оголосив про запуск свого нового продукту — DeepL Voice. Ця технологія дозволяє перекладати живу мову в реальному часі, кидаючи виклик рішенням від Google та Microsoft. Про це пише TechCrunch.

DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі

Що пропонує DeepL Voice?

Компанія представила два основні напрямки для своєї голосової технології:

  • Voice for Meetings: Інструмент для відеоконференцій, який створює субтитри в реальному часі. Кожен учасник зустрічі може говорити своєю мовою, а інші бачитимуть переклад на екрані, що стирає мовні бар’єри у міжнародних командах.
  • Voice for Conversations: Мобільний додаток, призначений для особистого спілкування «обличчям до обличчя». Це ідеальне рішення для мандрівників або працівників сфери обслуговування, де потрібно миттєво зрозуміти співрозмовника.

Якість понад усе

Головна перевага DeepL Voice — фірмова точність перекладу. Генеральний директор DeepL Ярослав Кутиловський зазначив, що переклад голосу набагато складніший за текст через проблему незакінчених речень, погану вимову та фоновий шум. Проте завдяки новим моделям ШІ, компанії вдалося зберегти високу якість перекладу, до якої звикли користувачі текстової версії.

Запуск DeepL Voice орієнтований насамперед на корпоративний сектор. Замість того щоб покладатися на загальні моделі, DeepL пропонує спеціалізоване рішення, яке мінімізує ризик помилок у діловому спілкуванні. Це дозволяє компаніям економити на професійних перекладачах під час внутрішніх нарад та оперативних зустрічей.

На старті сервіс підтримує кілька ключових мов, включаючи англійську, німецьку, японську, корейську, французьку та іспанську. Компанія планує стрімко розширювати цей список, додаючи нові мовні пари та покращуючи інтеграцію з популярними платформами для відеозв’язку.

Нагадаємо, що українська компанія Ajax Systems завдяки ChatGPT та DeepL скоротила витрати на перекладачів утричі.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі

Найбільш обговорювані статті

Нові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовамиНові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовами
Microsoft розробляє власного локального агента — альтернативу OpenClawMicrosoft розробляє власного локального агента — альтернативу OpenClaw
Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графікЛіміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік
Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країнYouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
Meta працює над ШІ-клоном Марка Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглимиMeta працює над цифровим клоном Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглими
Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людейРеволюція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей
Claude Code отримав режим Ultraplan: переносить обчислення в хмаруClaude Code отримав режим Ultraplan: переносить обчислення в хмару
WLFI пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім'ї ТрампаПахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI
Топ текстів
Без категории - 2 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 1 тиждень назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 3 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 2 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 3 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 4 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 3 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
Новини - 3 тижні назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Новини

DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі

 16.04.2026 17:43

YouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts

 16.04.2026 16:33

Роботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильників

 16.04.2026 16:01

CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»

 16.04.2026 14:50

Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»

 16.04.2026 12:06

Дослідники легко зламали агентів, підключених до GitHub Actions. Компанії не афішують проблему

 16.04.2026 10:55

Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов'язкову перевірку документів для користувачів Claude

 16.04.2026 08:54

Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар

 15.04.2026 17:56

Група компаній FRACTAL запускає безоплатний застосунок для саморозвитку та професійного зростання

 15.04.2026 16:28

Google Chrome запускає Skills: зберігайте промпти та додавайте їх одним кліком

 15.04.2026 16:02

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
2.
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
3.
Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми
4.
Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік
5.
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
6.
Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
7.
Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI
8.
«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos
9.
«Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад
10.
Claude Cowork став загальнодоступним в усіх тарифних планах на Windows і macOS

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: