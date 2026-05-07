logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/05/2026 08:46

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Дмитро Сімагін

Редактор

Anthropic уклала угоду зі SpaceX, яка розширює обчислювальні потужності компанії. Для користувачів це відобразиться в суттєвому збільшенні лімітів у роботі з інструментом вайб-кодування Claude Code і Claude API.

Подвоєння лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Кінець обмеженням у «години пік»?

Починаючи з 6 травня, для клієнтів Claude Code набирають чинності три ключові оновлення.

  • По-перше, п’ятигодинні ліміти використання Claude Code подвоюються для планів Pro, Max, Team та корпоративних Enterprise-планів.
  • По-друге, для акаунтів Pro та Max скасовується зниження лімітів у години пікового навантаження для Claude Code.
  • По-третє, ліміти швидкості API для моделей Claude Opus значно збільшено відповідно до оновленої таблиці тарифікації.

Оновлені обмеження швидкості API для моделей Claude Opus:

Рівень (Tier) Макс. кількість вхідних токенів за хвилину Макс. кількість вихідних токенів за хвилину
1 30 000 → 500 000 8 000 → 80 000
2 450 000 → 2 000 000 90 000 → 200 000
3 800 000 → 5 000 000 160 000 → 400 000
4 2 000 000 → 10 000 000 400 000 → 800 000

Партнерство зі SpaceX

Також Anthropic оголосила про підписання угоди зі SpaceX на використання всіх обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1. Це відкриває для компанії Даріо Амодеї доступ до понад 300 мегават нових потужностей — протягом місяця для моделей Claude стануть доступні додатково 220 000 графічних процесорів NVIDIA. Нові ресурси значно поліпшать обробку даних для користувачів Claude Pro та Claude Max.

Загальний пул обчислювальних угод

Нова угода зі SpaceX доповнює вже наявний портфель домовленостей:

  • Amazon — угода до 5 ГВт, майже 1 ГВт нових потужностей до кінця 2026 року;
  • Google і Broadcom — угода на 5 ГВт, введення в дію з 2027 року;
  • Microsoft і NVIDIA — стратегічне партнерство з $30 млрд обчислювальних ресурсів Azure;
  • Fluidstack — інвестиція $50 млрд в американську AI-інфраструктуру.

Для навчання та роботи Claude використовуються графічні процесори AWS Trainium, Google TPU та GPU NVIDIA.

Нагадаємо, основний розробник Claude Code Борис Черні нещодавно розповів про своє бачення того, яким буде майбутнє без програмістів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Найбільш обговорювані статті

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнівПентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п’ять тижнів
Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac miniАжіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідейПастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей
xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для GrokxAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у CodexГейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників правильно використовують штучний інтелект. Решта ризикують своєю роботоюЕкс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
Пентагон розробляє лазерну зброю потужністю 300 кВт для знищення крилатих ракетПентагон розробляє лазерну зброю потужністю 300 кВт для знищення крилатих ракет
GPT-5.5 зрівнявся з Claude Mythos у тестах на кібератаки — висновки британського AISIGPT-5.5 зрівнявся з Claude Mythos у тестах на кібератаки — висновки британського AISI
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп'ютером

Топ текстів
Новини - 6 днів назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 6 днів назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 4 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

 07.05.2026 08:46

Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради

 06.05.2026 17:48

Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama

 06.05.2026 16:59

Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань

 06.05.2026 16:09

Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM

 06.05.2026 14:38

Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам'ять

 06.05.2026 11:17

Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів

 06.05.2026 09:57

OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам

 06.05.2026 08:31

Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення

 05.05.2026 17:48

Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса

 05.05.2026 16:41
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
4.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
5.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
6.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
7.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
8.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: