Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Anthropic уклала угоду зі SpaceX, яка розширює обчислювальні потужності компанії. Для користувачів це відобразиться в суттєвому збільшенні лімітів у роботі з інструментом вайб-кодування Claude Code і Claude API.

Кінець обмеженням у «години пік»?

Починаючи з 6 травня, для клієнтів Claude Code набирають чинності три ключові оновлення.

По-перше , п’ятигодинні ліміти використання Claude Code подвоюються для планів Pro, Max, Team та корпоративних Enterprise-планів.

По-друге , для акаунтів Pro та Max скасовується зниження лімітів у години пікового навантаження для Claude Code.

По-третє , ліміти швидкості API для моделей Claude Opus значно збільшено відповідно до оновленої таблиці тарифікації.

Оновлені обмеження швидкості API для моделей Claude Opus:

Рівень (Tier) Макс. кількість вхідних токенів за хвилину Макс. кількість вихідних токенів за хвилину 1 30 000 → 500 000 8 000 → 80 000 2 450 000 → 2 000 000 90 000 → 200 000 3 800 000 → 5 000 000 160 000 → 400 000 4 2 000 000 → 10 000 000 400 000 → 800 000

Партнерство зі SpaceX

Також Anthropic оголосила про підписання угоди зі SpaceX на використання всіх обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1. Це відкриває для компанії Даріо Амодеї доступ до понад 300 мегават нових потужностей — протягом місяця для моделей Claude стануть доступні додатково 220 000 графічних процесорів NVIDIA. Нові ресурси значно поліпшать обробку даних для користувачів Claude Pro та Claude Max.

Загальний пул обчислювальних угод

Нова угода зі SpaceX доповнює вже наявний портфель домовленостей:

Amazon — угода до 5 ГВт, майже 1 ГВт нових потужностей до кінця 2026 року;

Google і Broadcom — угода на 5 ГВт, введення в дію з 2027 року;

Microsoft і NVIDIA — стратегічне партнерство з $30 млрд обчислювальних ресурсів Azure;

Fluidstack — інвестиція $50 млрд в американську AI-інфраструктуру.

Для навчання та роботи Claude використовуються графічні процесори AWS Trainium, Google TPU та GPU NVIDIA.

