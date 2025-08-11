OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

Нова ідея Сема Альтмана прибрати з ChatGPT всі інші моделі, крім нової GPT-5, не знайшла підтримки серед користувачів. Через критику в соцмережах компанія вимушена повернути в меню чат-бота старі моделі, включно з GPT-4o, повідомляє Gizmodo.

Щоб задобрити розлючену клієнтську базу Альтман пообіцяв різко збільшити ліміти використання моделей міркування — до 3000 взаємодій на тиждень для користувачів тарифу Plus вартістю $20 на місяць.

Керівник OpenAI пояснив своє рішення значним зростанням відсотка людей, які щодня використовують моделі міркування. Для безкоштовних користувачів ChatGPT цей показник виріс з <1% до 7%, а для користувачів з додатковими версіями — з 7% до 24%.

7 серпня OpenAI запустила GPT-5, представивши її як «єдину систему», яка автоматично спрямовуватиме запити користувачів до найкращої моделі. При цьому було видалено меню, яке дозволяло користувачам обирати старі перевірені моделі, такі як GPT-4o, яку запустили в березні 2023 року.

Для платних клієнтів раптова зміна здалася зрадою. Багато хто з них побудував свої робочі процеси навколо конкретної моделі, кожна з яких мала свої сильні сторони. Примусовий перехід усіх до єдиної GPT-5 порушив цю роботу та позбавив можливості порівнювати відповіді, щоб перевірити наявність помилок або галюцинацій. Негайна та жорстока реакція користувачів призвела до каскаду скасування підписок на ChatGPT та онлайн-петицій.