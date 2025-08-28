logo

28/08/2025

В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців

Дмитро Сімагін

Журналіст

Українська компанія Kyivstar.Tech відкрила шість вакансій для фахівців, які розроблятимуть національну LLM-модель. Про це повідомили у Facebook Kyivstar.Tech.

Партнером проекту та одним з головних замовників є Міністерство цифрової трансформації України. Відповідна угода між «Київстар» і Мінцифри підписана в червні цього року.

Для розробки LLM-моделі потрібні:

Серед вимог до кандидатів на посаду Senior Data Scientist/NLP Lead вказано 5+ років досвіду роботи в галузі аналізу даних або машинного навчання, з акцентом на NLP, підтверджений досвід розробки та впровадження моделей NLP або ML у великих масштабах у виробничих середовищах. Для Data Engineer бажаний досвід роботи становить 3+ роки.

За попередніми даними, розмір команди, яка працюватиме над розробкою великої мовної моделі, складе близько 10-15 людей. Перший етап проекту збираються завершити за 9 місяців. На бюджет планують витратити до $2 млн.

Нагадаємо, в лютому цього року заступник очільника Мінцифри Олександр Борняков розповів, що національну мовну модель «для державних сервісів» побудують на основі однієї з версій Llama від компанії Meta. Оскільки ця модель має відкритий код, це спростить завдання.

 

В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців

 28 хвилин назад

Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor

 2 години назад

Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх

 3 години назад

xAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовна

 21 годину назад

Виявлено першу програму-вимагач на базі штучного інтелекту

 22 години назад

Microsoft розповіла про всі нові функції Visual Studio 2022 17.14

 1 день назад

Документи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмарі

 1 день назад

Anthropic випустила браузерну версію агента Claude

 1 день назад

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

 2 дні назад

Зайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університету

 2 дні назад

