В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців

Українська компанія Kyivstar.Tech відкрила шість вакансій для фахівців, які розроблятимуть національну LLM-модель. Про це повідомили у Facebook Kyivstar.Tech.

Партнером проекту та одним з головних замовників є Міністерство цифрової трансформації України. Відповідна угода між «Київстар» і Мінцифри підписана в червні цього року.

Для розробки LLM-моделі потрібні:

Серед вимог до кандидатів на посаду Senior Data Scientist/NLP Lead вказано 5+ років досвіду роботи в галузі аналізу даних або машинного навчання, з акцентом на NLP, підтверджений досвід розробки та впровадження моделей NLP або ML у великих масштабах у виробничих середовищах. Для Data Engineer бажаний досвід роботи становить 3+ роки.

За попередніми даними, розмір команди, яка працюватиме над розробкою великої мовної моделі, складе близько 10-15 людей. Перший етап проекту збираються завершити за 9 місяців. На бюджет планують витратити до $2 млн.

Нагадаємо, в лютому цього року заступник очільника Мінцифри Олександр Борняков розповів, що національну мовну модель «для державних сервісів» побудують на основі однієї з версій Llama від компанії Meta. Оскільки ця модель має відкритий код, це спростить завдання.