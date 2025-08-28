В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
Українська компанія Kyivstar.Tech відкрила шість вакансій для фахівців, які розроблятимуть національну LLM-модель. Про це повідомили у Facebook Kyivstar.Tech.
Партнером проекту та одним з головних замовників є Міністерство цифрової трансформації України. Відповідна угода між «Київстар» і Мінцифри підписана в червні цього року.
Для розробки LLM-моделі потрібні:
- Senior Data Scientist/NLP Lead: https://kv.st/dmX
- Data Engineer (NLP-focused): https://kv.st/dmY
- AI QA Engineer: https://kv.st/dmZ
- MLOps Engineer (LLM Infrastructure): https://kv.st/dn0
- Senior/Middle Data Scientist (Benchmarking & Alignment): https://kv.st/dn1
- Senior/Middle Data Scientist (Data Preparation & Pre-training): https://kv.st/dn2
Серед вимог до кандидатів на посаду Senior Data Scientist/NLP Lead вказано 5+ років досвіду роботи в галузі аналізу даних або машинного навчання, з акцентом на NLP, підтверджений досвід розробки та впровадження моделей NLP або ML у великих масштабах у виробничих середовищах. Для Data Engineer бажаний досвід роботи становить 3+ роки.
За попередніми даними, розмір команди, яка працюватиме над розробкою великої мовної моделі, складе близько 10-15 людей. Перший етап проекту збираються завершити за 9 місяців. На бюджет планують витратити до $2 млн.
Нагадаємо, в лютому цього року заступник очільника Мінцифри Олександр Борняков розповів, що національну мовну модель «для державних сервісів» побудують на основі однієї з версій Llama від компанії Meta. Оскільки ця модель має відкритий код, це спростить завдання.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: