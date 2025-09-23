logo

23/09/2025

Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

Український бізнес зможе випускати свої моделі на основі національної LLM. Про таку можливість заявив в інтерв’ю DOU Дмитро Овчаренко — керівник WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Також, за його словами, штучний інтелект вже скоротив процес найму в Міністерстві цифрової трансформації на 45%.

Національна LLM, робота над якою ведеться фахівцями «Київстар» і Мінцифри, базується на одній з іноземних open source моделей. Зі свого боку, Мінцифри відповідає за збір даних для тренування моделі. Спеціалісти «Київстар» візьмуть на себе втілення технічних рішень. Судячи з усього, розробка далека до завершення — як заявив Овчаренко, «ми на етапі внутрішнього збору даних».

«Перший драфт моделі ми зможемо зарелізити, коли визначимося з архітектурою, попрацюємо з даними, потестуємо, доопрацюємо дані за культурно-історичними, етичними та іншими критеріями», — уточнює представник Мінцифри.

У команді розробки української LLM працює близько 10 людей. Головна стаття витрат — технічна інфраструктура. «Йдеться про сотні тисяч доларів» — каже Овчаренко.

Головна мета проекту — реалізувати Дія.AI в мобільному застосунку. Майбутній чат-бот матиме голосовий інтерфейс. Крім української мови, він підтримуватиме запити, зроблені суржиком. Основне завдання на архітектурному рівні — подбати про якісний процесинг голосу: від speech-to-text до text-to-speech.

Нагадаємо, що державний сервіс «Дія» шукає охочих взяти участь в бета-тестуванні нової послуги — Базової соціальної допомоги. Вона передбачає отримання громадянами щомісячних грошових виплат через Дія.Картку.

 

