Новини 07/08/2025

Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Дмитро Сімагін

Журналіст

Аналіз результатів цьогорічної вступної кампанії свідчить про падіння популярності IT-спеціальностей. Влітку 2025 року абітурієнти українських вишів подали 114 248 заяв на комп’ютерні напрямки, хоча роком раніше таких заяв було 124 205, повідомляє DOU. 

Незважаючи на зниження інтересу до IT, негативна динаміка зменшуються. Якщо цього року число поданих заяв скоротилось на 8% в порівнянні з минулим, то в 2024 році падіння становило 24% по відношенню до 2023 року.

Серед 10 спеціальностей з найбільшою кількістю заяв від абітурієнтів, як і торік, опинилися три з ІТ:

  • на «Комп’ютерні науки» — вступники цьогоріч подали загалом 31 277 заяв (шосте місце серед всіх спеціальностей);
  • на «Інженерія програмного забезпечення» — 22 242 заяви (девʼяте місце);
  • на «Кібербезпека та захист інформації» — 20 354 (десяте).

До двадцятки найпопулярніших увійшла також «Комп’ютерна інженерія», але кількість заяв тут помітно менша: 9 705 (на 19-му місці).

Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: −12%.

З іншого боку, на 8% зросла кількість заяв на «Кібербезпеку та захист інформації», на 2% — на «Автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку». Кількість заяв на «Авіаційну та ракетно-космічну техніку» зросла на 61%.

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Зросла кількість заявок також на низку спеціальностей, пов’язаних з математикою та роботою з даними. +71% заяв за рік на статистику, +16% на математику, +15% на прикладну математику, +9% на системний аналіз та науку про дані.

Перша трійка найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей з найбільшою кількістю заяв не змінилася з 2024 року. Це «Менеджмент» (68 274 заяви), «Філологія» (55 786 заяв) та «Психологія» (54 451 заява).

