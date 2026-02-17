«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики. За даними поінформованих джерел, мова йде про Миколу Шамбіра.

Чиновника судять за службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків — держава втратила 23,7 млн гривень, які Мінсоцполітики заплатило за неробоче програмне забезпечення. Система під назвою E-social мала об’єднати всю інформацію про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії, але так й не запрацювала.

Особливу пікантність справі надає те, що гроші на розробку E-social Україні виділили міжнародні партнери — Світовий банк у рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Тепер український уряд має повернути всю суму з відсотками.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення E-Social у липні 2019 року. Розробку замовили консорціуму з чотирьох компаній, вартість контракту за тодішнім курсом становила понад $3,3 млн. Згодом з’ясувалося, що програма не відповідає вимогам чинного законодавства та розроблена не до кінця.

У 2021 році договір було розірвано. Ще через три роки Державна аудиторська служба надала висновок, що Мінсоцполітики, в особі заступника міністра, уклало договір на розробку E-social з порушеннями, зважаючи на які відомство від початку повинно було відхилити пропозицію.

Нагадаємо: Україна здатна допомогти Європейському Союзу зменшити частину його технологічних залежностей від США та Китаю. Про це свідчать результати дослідження EU-Ukraine Digital Sector Interlinkages Report.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn