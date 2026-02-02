Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

Україна здатна допомогти Європейському Союзу зменшити частину його технологічних залежностей від США та Китаю. Про це свідчать результати дослідження EU-Ukraine Digital Sector Interlinkages Report, підготовленого консорціумом українських та європейських ІТ-кластерів у межах проєкту ITBridge.

Аналіз IT-можливостей України доводить, що вона — не «перспективний», а готовий технологічний партнер ЄС, здатний запропонувати рішення в критично важливих напрямах, зокрема й для безпеки.

Чому це має значення саме зараз?

Європейський Союз інвестує мільярди євро у зменшення технологічної залежності від США та Китаю — через European Chips Act, регулювання Big Tech, підтримку власного виробництва та інновацій. Однак більшість цих ініціатив мають довгостроковий горизонт реалізації.

Дослідження ITBridge демонструє альтернативу, доступну вже сьогодні: у 9 технологічних напрямах, де ЄС залежить від неєвропейських постачальників, українські компанії вже мають експортно готові рішення.

Що пропонує Україна: цифри в контексті

$6,8 млрд експорту ІТ-послуг у 2024 році. Це 37,7% експортних послуг України — найбільша сервісна галузь країни. Для європейського бізнесу це означає, що ринок зрілих, компанії звикли працювати на експорт, ризики «первопрохідця» мінімальні.

328 000 технічних спеціалістів, 20 000+ випускників щороку. Кадровий резерв, який дозволяє масштабувати проєкти. Якщо пілот успішний — є кому його розгортати.

Українське регуляторне середовище перевірене глобальними гравцями. Резидентами Дія.City є такі компанії, як Samsung, SAP, Visa, Nokia. Конкурентний податковий режим, правові інструменти на основі загального права — умови зрозумілі та передбачувані.

93% українських IT-компаній працюють на міжнародних ринках. Ключовий показник, адже немає потреби навчати партнера працювати з іноземним замовником — процеси, стандарти, комунікація вже налагоджені.

Ключові технологічні компетенції України

Технологічна індустрія України — це інноваційний двигун зі світовим рівнем експертизи, що пройшла бойове загартування.

Світовий лідер Defence Tech — міжнародно визнана компетенція:

Unmanned Vehicles : глобально визнаний центр інновацій у сфері повітряних, наземних та морських дронів.

Web Platforms & Applications: зріла, гнучка та масштабована екосистема, що надає комплексні цифрові рішення.

Сильний гравець — усталена, готова до експорту компетенції:

AI & ML — комп’ютерний зір, NLP, інтелектуальна автоматизація.

Big Data & Analytics — сховища даних, аналітичні системи, BI-інструменти.

Cloud, Edge & Fog Computing — масштабована інфраструктура для бізнесу.

IoT & Embedded Systems — рішення для AgriTech, виробництва, логістики.

Robotics & Automation — від виробничих ліній до бізнес-процесів.

Blockchain & Distributed Leadger — децентралізовані транзакції та управління даними.

Кібербезпека. Україна щодня відбиває кібератаки державного рівня. Ця експертиза в системі стійкості — унікальна торгова пропозиція для європейського бізнесу та урядів.

ЄС — це ринок можливостей для українських інновацій

Європейський Союз уже показав готовність до співпраці, створивши зрозумілі правила та фінансові можливості для українських компаній. Єдиний ринок ЄС відкриває реальні можливості для розвитку бізнесу — це не декларації, а практичні умови для зростання.

Україна отримала повний доступ до Програми єдиного ринку (Single Market Programme) — українські компанії можуть брати участь в європейських ініціативах на рівні з компаніями країн-членів ЄС, що відкриває доступ до ринку з 450 млн споживачів.

Програми Horizon Europe та Digital Europe Programme надають доступ до мільярдних бюджетів ЄС на фінансування спільних науково-дослідних проектів, інновацій та цифровізації. Українські компанії можуть входити до консорціумів та отримувати пряме фінансування.

Enterprise Europe Network (EEN). Найбільша в світі мережа підтримки бізнесу, яка компаніям готова мати міжнародних партнерів, виходити на нові ринки та інтегруватися в європейські ланцюги постачання.

Мережа європейських цифрових інноваційних хабів (EDIH). В Україні працює шість таких хабів. Вони надають малому та середньому бізнесу комплексні послуги: тестування нових технологій, доступ до навчальних програм, допомогу в пошуку європейських партнерів. Фактично це «єдине вікно» для українських МСП, які планують технологічну співпрацю з ЄС.