logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/02/2026 15:53

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Україна здатна допомогти Європейському Союзу зменшити частину його технологічних залежностей від США та Китаю. Про це свідчать результати дослідження EU-Ukraine Digital Sector Interlinkages Report, підготовленого консорціумом українських та європейських ІТ-кластерів у межах проєкту ITBridge.

Аналіз IT-можливостей України доводить, що вона — не «перспективний», а готовий технологічний партнер ЄС, здатний запропонувати рішення в  критично важливих напрямах, зокрема й  для безпеки.

Чому це має значення саме зараз?

Європейський Союз інвестує мільярди євро у зменшення технологічної залежності від США та Китаю — через European Chips Act, регулювання Big Tech, підтримку власного виробництва та інновацій. Однак більшість цих ініціатив мають довгостроковий горизонт реалізації.

Дослідження ITBridge демонструє альтернативу, доступну вже сьогодні: у 9 технологічних напрямах, де ЄС залежить від неєвропейських постачальників, українські компанії вже мають експортно готові рішення. 

Що пропонує Україна: цифри в контексті

$6,8 млрд експорту ІТ-послуг у 2024 році. Це 37,7% експортних послуг України — найбільша сервісна галузь країни. Для європейського бізнесу це означає, що ринок зрілих, компанії звикли працювати на експорт, ризики «первопрохідця» мінімальні.

328 000 технічних спеціалістів, 20 000+ випускників щороку. Кадровий резерв, який дозволяє масштабувати проєкти. Якщо пілот успішний — є кому його розгортати.

Українське регуляторне середовище перевірене глобальними гравцями. Резидентами Дія.City є такі компанії, як Samsung, SAP, Visa, Nokia. Конкурентний податковий режим, правові інструменти на основі загального права — умови зрозумілі та передбачувані.

93% українських IT-компаній працюють на міжнародних ринках. Ключовий показник, адже немає потреби навчати партнера працювати з іноземним замовником — процеси, стандарти, комунікація вже налагоджені.

Ключові технологічні компетенції України

Технологічна індустрія України — це інноваційний двигун зі світовим рівнем експертизи, що пройшла бойове загартування.

Світовий лідер Defence Tech — міжнародно визнана компетенція:

  • Unmanned Vehicles : глобально визнаний центр інновацій у сфері повітряних, наземних та морських дронів.
  • Web Platforms & Applications: зріла, гнучка та масштабована екосистема, що надає комплексні цифрові рішення.

Сильний гравець — усталена, готова до експорту компетенції:

  • AI & ML — комп’ютерний зір, NLP, інтелектуальна автоматизація. 
  • Big Data & Analytics — сховища даних, аналітичні системи, BI-інструменти.
  • Cloud, Edge & Fog Computing — масштабована інфраструктура для бізнесу.
  • IoT & Embedded Systems — рішення для AgriTech, виробництва, логістики.
  • Robotics & Automation — від виробничих ліній до бізнес-процесів. 
  • Blockchain & Distributed Leadger — децентралізовані транзакції та управління даними.
  • Кібербезпека. Україна щодня відбиває кібератаки державного рівня. Ця експертиза в системі стійкості — унікальна торгова пропозиція для європейського бізнесу та урядів. 

ЄС — це ринок можливостей для українських інновацій 

Європейський Союз уже показав готовність до співпраці, створивши зрозумілі правила та фінансові можливості для українських компаній. Єдиний ринок ЄС відкриває реальні можливості для розвитку бізнесу — це не декларації, а практичні умови для зростання.

Україна отримала повний доступ до Програми єдиного ринку (Single Market Programme) — українські компанії можуть брати участь в європейських ініціативах на рівні з компаніями країн-членів ЄС, що відкриває доступ до ринку з 450 млн споживачів.

Програми Horizon Europe та Digital Europe Programme надають доступ до мільярдних бюджетів ЄС на фінансування спільних науково-дослідних проектів, інновацій та цифровізації. Українські компанії можуть входити до консорціумів та отримувати пряме фінансування.

Enterprise Europe Network (EEN). Найбільша в світі мережа підтримки бізнесу, яка компаніям готова мати міжнародних партнерів, виходити на нові ринки та інтегруватися в європейські ланцюги постачання.

Мережа європейських цифрових інноваційних хабів (EDIH). В Україні працює шість таких хабів. Вони надають малому та середньому бізнесу комплексні послуги: тестування нових технологій, доступ до навчальних програм, допомогу в пошуку європейських партнерів. Фактично це «єдине вікно» для українських МСП, які планують технологічну співпрацю з ЄС.

 

Головна > Новини > Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

Найбільш обговорювані статті

WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на RustWhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust
В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підпискиВ Instagram, Facebook і WhatsApp з’являться преміум-підписки
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічейGemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей
Kimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відеоKimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відео
Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в ClaudeНове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude
Через автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюмеЧерез автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюме
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPTOpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

Лише 12% Java-розробників не використовують інструменти зі штучним інтелектом — дослідження

Через неефективність розробники щотижня витрачають зайві 8 годин

В Україні стало більше електрокарів, але зарядних станцій бракує. Водії поділилися досвідом

 

Після вторгнення росії майже 70% українців у Twitter, Instagram та Facebook стали писати українською — дослідження

80% розробників повинні підвищити свою кваліфікацію до 2027 року — дослідження

Більшість IT-компаній платять за курси та покривають страховку. Але на масаж в офісі не розраховуйте — дослідження ITExpert

Як маркетингові дослідження допомагають розвивати продукти та створювати цінність для користувача

Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження

Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження

Вчені побоюються, що штучний інтелект призведе до появи «електронних звалищ»

Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме

З 2016 року український ринок кібербезпеки зріс у 4 рази — дослідження

ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play

Лише 7,8% українських розробників змінювали IT-спеціалізацію — результати дослідження

Чотириденний робочий тиждень покращує продуктивність співробітників — результати дослідження

Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

Більшість проектів open source тримаються на одному розробнику

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою

LLM-моделі подвоюють свої можливості в програмуванні кожні 6 місяців

Топ текстів
Спецпроєкти - 6 днів назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 3 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

 02.02.2026 15:53

Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

 02.02.2026 13:35

Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

 02.02.2026 12:11

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

 02.02.2026 10:47

У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

 02.02.2026 09:44

До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

 02.02.2026 09:14

Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

 30.01.2026 16:30

ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен

 30.01.2026 15:18

Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом

 30.01.2026 12:51

Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie

 30.01.2026 11:33

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
2.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
3.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
4.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
5.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
6.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
7.
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
8.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
9.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
10.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: