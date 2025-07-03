Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме

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Згідно з опитуванням career.io, 64,2% співробітників хоча б раз збрехали в своєму резюме, причому найчастіше брешуть люди в молодому віці (18-25 років).

Як виявилось, майже половина зумерів (люди, які народилися з 1997 по 2012 роки) люблять прикрашати свої резюме, щоб відповідати вимогам роботодавців. У цьому зізналися 47% опитаних представників покоління Z. Для порівняння, серед міленіалів (народжених з 1981 по 1996 рік) таких виявилося 38,5%, серед покоління Х (народжених з 1965 по 1980 роки) — 20,4%, а серед бумерів (1946-1964) — 9,4%.

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Молодь в основному зумери бреше про свої трудові обов’язки (28,38%), досвід роботи (22,97%), в назвах чи переліку своїх посад (17,57%). Причому деякі вигадують одразу кілька речей в одному документі.

Експерти пов’язують нечесність молодих людей з бажанням створити гарне враження — особливо тоді, коли досвіду мало. Відчай змушує їх перебільшувати скіли, щоб підвищити шанси на працевлаштування.

Варто зауважити, що прикрашати своє резюме люблять абсолютно всі покоління. Зумерів не можна звинувачувати через молодість — логічно, що у них менше досвіду, ніж у більш дорослих кандидатів. Крім того, брехня демонструє якийсь творчий підхід до пошуку роботи.

Ейчари кажуть, що справжня проблема не в тому, що люди брешуть у резюме, а в ситуації на ринку праці та в механізмі найму, в якому заохочується брехня, а рекрутери готують претендентів після кількох раундів співбесід та безкоштовних тестових завдань. Тому не дивно, що люди йдуть на обман, щоби привернути увагу. Тим більше, що брехати в резюме формально не заборонено законом, а менеджери і так досить упереджено ставляться до зумерів, кажуть експерти.

Компанія з перевірки рекомендацій Checkster провела опитування і виявила, що 70,6% рекрутерів не найняли б того, хто збрехав у резюме, навіть якби на це була вагома причина.

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