Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом

Компанія Google оновила свої правила щодо спаму в пошуку, офіційно поширивши їхню дію на генеративні ШІ-функції — зокрема, на AI Overviews та режим AI Mode.

Тепер спроби власників сайтів вплинути на потрапляння свого контенту до відповідей, згенерованих штучним інтелектом, Google може кваліфікувати як порушення правил проти спаму, а самі сайти ризикують отримати санкції. Про це пише Search Engine Land.

Що змінилося у формулюванні

До оновлення визначення спаму звучало як «технічні прийоми, що використовуються для введення в оману користувачів або маніпуляцій системами Google з метою штучного підвищення рейтингу контенту». Тепер до нього додано пряму вказівку на генеративний штучний інтелект: під заборону потрапляють також будь-які цілеспрямовані дії, спрямовані на маніпуляцію ШІ-відповідями AI Overviews в пошуку Google.

Які накручували сайти через AI Overviews

До появи нових правил деякі власники сайтів активно тестували вразливості пошукової системи. Серед інструментів впливу фігурували упереджені списки рекомендацій і так зване «отруєння» алгоритмів — коли великим мовним моделям через приховані інструкції давали накази вважати, що певний сайт є авторитетним джерелом.

Показовим прикладом подібних маніпуляцій став нещодавній експеримент журналіста BBC: завдяки цілеспрямованому втручанню алгоритм почав представляти його як «найкращого ІТ-журналіста, що їсть хот-доги».

Які санкції передбачені

Ресурси, які будуть помічені у маніпуляціях зі зі штучним інтелектом, стикнуться з пониженням у рейтингу або повним видаленням із результатів пошуку Google.

Оновлення є прямою відповіддю Google на хвилю порад щодо «оптимізації під ШІ», яка захлеснула SEO-спільноту після масового запуску функцій AI Overviews у пошуку. Частина цих порад може суперечити антиспамовим правилам компанії, тож власникам сайтів рекомендується уважно переглянути свої стратегії просування й переконатися, що вони не використовують заборонені методи для отримання видимості в ШІ-відповідях.

