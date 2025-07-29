ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play
Європейський Союз готується удосконалити вікову верифікацію інтернет-користувачів, що має на меті захистити неповнолітніх від небажаного контенту. Для цього буде додана перевірка цілісності Android-застосунків. Про це повідомляє Android Headlines.
Оновлена система верифікації передбачає перевірку автентичності мобільних додатків за допомогою сервісу Google Play Integrity. Це зобов’яже користувача використовувати лише ті програми, які ліцензовані та встановлені з Google Play.
Нові правила фактично унеможливлюють використання сторонніх або самостійно скомпільованих додатків, а також ускладнить роботу пристроїв з неофіційними версіями Android. Користувачі пристроїв, на яких встановлена альтернативна прошивка Android, просто не зможуть пройти вікову верифікацію в новій системі.
Інсайдери на Reddit стверджують, що ЄС працює над так званим white-label додатком, який верифікує не тільки вік користувача, але й автентичність самого додатку. В Євросоюзу обіцяють, що громадяни матимуть повний контроль над своїми даними: після верифікації жодна інформація не буде збиратись чи передаватись.
Нагадаємо, що кілька днів тому в Android додали можливість запуску графічних програм Linux.
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