ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play

Партнер видання

Європейський Союз готується удосконалити вікову верифікацію інтернет-користувачів, що має на меті захистити неповнолітніх від небажаного контенту. Для цього буде додана перевірка цілісності Android-застосунків. Про це повідомляє Android Headlines.

Оновлена система верифікації передбачає перевірку автентичності мобільних додатків за допомогою сервісу Google Play Integrity. Це зобов’яже користувача використовувати лише ті програми, які ліцензовані та встановлені з Google Play.

Нові правила фактично унеможливлюють використання сторонніх або самостійно скомпільованих додатків, а також ускладнить роботу пристроїв з неофіційними версіями Android. Користувачі пристроїв, на яких встановлена альтернативна прошивка Android, просто не зможуть пройти вікову верифікацію в новій системі.

Інсайдери на Reddit стверджують, що ЄС працює над так званим white-label додатком, який верифікує не тільки вік користувача, але й автентичність самого додатку. В Євросоюзу обіцяють, що громадяни матимуть повний контроль над своїми даними: після верифікації жодна інформація не буде збиратись чи передаватись.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Android додали можливість запуску графічних програм Linux.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.