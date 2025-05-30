ЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачів
За підтримки Європейської комісії представлено бета-версію мобільного додатку для перевірки віку користувачів онлайн-платформ та відвідувачів сайтів. Застосунок, стабільна версія якого готується до релізу в липні, описується як тимчасове рішення, поки ЄС у 2026 році не запустить цифровий гаманець для ідентифікації з функціями перевірки віку. Про це пише The Verge.
Програма, вихідний бета-код якої для Android вже опубліковано, розробляється з метою виконання правил захисту неповнолітніх інтернет-користувачів. Додаток дозволить перевіряти вік громадян, не надаючи сайтам особисту інформацію. Про деякі функції програми коротко згадували під час доповіді в Єврокомісії, яка нещодавно оголосила про початок розслідування діяльності найбільших порносайтів. Наприклад, додаток матиме переклад на кожну національну мову країн ЄС.
Передбачається, що функціонал додатку сприятиме обмеженню доступу неповнолітніх до сайтів із законними віковими обмеженнями. У першу чергу тут мається на увазі онлайн-контент для дорослих, такий як порнографія, сайти азартних ігор, купівля алкоголю тощо. Сторонні програми та онлайн-платформи зможуть інтегрувати перевірку віку у свої сервіси.
27 травня стало відомо, що Єврокомісія розпочала офіційне розслідування проти платформ Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA).
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