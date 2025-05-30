ЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачів

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За підтримки Європейської комісії представлено бета-версію мобільного додатку для перевірки віку користувачів онлайн-платформ та відвідувачів сайтів. Застосунок, стабільна версія якого готується до релізу в липні, описується як тимчасове рішення, поки ЄС у 2026 році не запустить цифровий гаманець для ідентифікації з функціями перевірки віку. Про це пише The Verge.

Програма, вихідний бета-код якої для Android вже опубліковано, розробляється з метою виконання правил захисту неповнолітніх інтернет-користувачів. Додаток дозволить перевіряти вік громадян, не надаючи сайтам особисту інформацію. Про деякі функції програми коротко згадували під час доповіді в Єврокомісії, яка нещодавно оголосила про початок розслідування діяльності найбільших порносайтів. Наприклад, додаток матиме переклад на кожну національну мову країн ЄС.

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Передбачається, що функціонал додатку сприятиме обмеженню доступу неповнолітніх до сайтів із законними віковими обмеженнями. У першу чергу тут мається на увазі онлайн-контент для дорослих, такий як порнографія, сайти азартних ігор, купівля алкоголю тощо. Сторонні програми та онлайн-платформи зможуть інтегрувати перевірку віку у свої сервіси.

27 травня стало відомо, що Єврокомісія розпочала офіційне розслідування проти платформ Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA).

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