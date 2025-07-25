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Новини 25/07/2025

В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

На канал Android Canary, який прийшов на зміну Android Developer Preview і використовується для тестування функціональності для майбутніх випусків Android, додано можливість запуску графічних програм, створених для Linux.

Виконання здійснюється через додаток Linux Terminal, який дозволяє запустити в оточенні Android віртуальну машину з Debian GNU/Linux. У свою чергу, в ній можна виконувати звичайні Linux-програми. Про це повідомляє Android Authority.

Для запуску графічного інтерфейсу в програму Linux Terminal додано кнопку Display, яка включає перенаправлення графіки через компоненти в основному оточенні Android. Після активації кнопки Display в терміналі можна запустити композитний сервер Weston, який забезпечує роботу будь-яких графічних програм.

Функціональність віртуальної машини з Linux розвивається у рамках проекту Ferrochrome. У гостьовому оточенні запускається Debian GNU/Linux 12. Для віртуалізації використовується фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реалізований на базі гіпервізора KVM та інструментарію crosvm. Графічний інтерфейс використовує протокол Wayland та композитний сервер Weston. Запуск додатків, зібраних для X11, провадиться за допомогою DDX-компонента XWayland.

У новому оточенні реалізована можливість задіяння апаратного прискорення графіки, що дозволяє запускати ресурсомісткі графічні програми, такі як ігри. Для прискорення графіки задіяний VirGL — віртуальний GPU Virgil3D для QEMU/KVM. За замовчуванням апаратне прискорення відключено і для його активації необхідно в каталозі /sdcard/linux створити порожній файл з ім’ям virglrenderer, після чого простежити появу повідомлення VirGL enabled при відкритті терміналу.

Нагадаємо, що близько тижня тому компанія Intel припинила 10-річний проект розробки власного дистрибутиву Linux.

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