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Новини 21/07/2025

Intel припинила 10-річний проект розробки власного дистрибутиву Linux

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Intel оголосила про згортання проекту Clear Linux, робота над яким тривала 10 років. Метою проекту було створення дистрибутиву операційної системи Linux з суворою ізоляцією додатків, реалізованою за допомогою контейнерів, розділених з використанням повноцінної віртуалізації. 

Intel припиняє супровід і більше не випускатиме оновлення та виправлення з усуненням уразливостей. GitHub-репозиторії, в яких велася розробка дистрибутиву, найближчим часом буде переведено в архівний режим. 

Користувачам Clear Linux рекомендовано перевести свої комп’ютери на інші дистрибутиви. Разом з тим наголошується, що Intel продовжить активно підтримувати екосистему Linux та брати участь у розробці різних відкритих проектів і Linux-дистрибутивів для додавання підтримки свого обладнання та оптимізації роботи з ним. Передбачається, що залучені до розробки Clear Linux співробітники Intel будуть скорочені, під звільнення підпадають близько 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, що базова частина Clear Linux містить лише мінімальний набір інструментів для запуску контейнерів. Всі програми оформлені у вигляді пакетів Flatpak або наборів (bundle), що запускаються в окремих контейнерах. Усередині контейнерів виконується спеціально оптимізована копія Clear Linux, що містить необхідні для запуску цільової програми набори.

Для ізоляції контейнерів задіяно інструментарій Kata Containers, який застосовує повноцінну віртуалізацію на базі гіпервізора KVM. У Kata Containers вдалося мінімізувати час запуску ізольованого оточення KVM та знизити споживання пам’яті, наблизивши ці показники до характеристик звичайних контейнерів. Для зменшення споживання пам’яті застосовується механізм DAX (прямий доступ до файлової системи в обхід сторінкового кешу без застосування рівня блокових пристроїв).

Нагадаємо, що минулого місяця компанія Apple представила нові інструменти для створення, завантаження та запуску Linux-контейнерів у macOS.

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