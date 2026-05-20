Google AI Studio дозволяє створити програму для Android просто в браузері — без коду і без досвіду

На щорічній конференції Google I/O 2026 компанія оголосила про суттєве розширення можливостей Google AI Studio: тепер будь-хто може зібрати повноцінний Android-застосунок прямо в браузері — без встановлення середовищ розробки і без тижнів підготовки, пише TechCrunch.

Від ідеї до APK за хвилини

Нові інструменти дозволяють генерувати нативні Android-застосунки на мові Kotlin з використанням Google Jetpack Compose. Підтримується інтеграція з апаратними сенсорами — GPS, Bluetooth і NFC.

Прямо у браузері вбудований Android Emulator дозволяє попередньо переглядати та тестувати застосунок у процесі його побудови. Встановити готовий додаток на телефон можна через USB-кабель за допомогою Android Debug Bridge.

Для тих, хто хоче рухатися далі, AI Studio автоматично створює запис застосунку, пакує його і завантажує у внутрішній тестовий трек Google Play Console — це дозволяє продовжувати розробку і паралельно оновлювати версію на пристрої.

Наступний крок — передача проєкту в Android Studio через zip-файл або прямий експорт на GitHub. Незабаром Google планує додати можливість публікувати застосунки для друзів і сім’ї, а також підтримку Firebase — Firestore, Auth і App Check.

Для кого це зроблено

Google позиціонує інструмент як корисний для широкого кола користувачів — від досвідченого розробника, якому потрібно швидко зібрати прототип, до людини без технічного бекграунду, яка вперше хоче створити власний додаток. Серед можливих сценаріїв використання — особисті утиліти, прості соціальні застосунки, AI-продукти та застосунки з підтримкою апаратних функцій смартфона.

Поки що застосунки, створені в AI Studio, призначені виключно для особистого використання — публікація для ширшої аудиторії ще в дорожній карті.

Пошук застосунків через Gemini

Разом із інструментами розробки Google оголосила про ще одну зміну — у тому, як користувачі знаходитимуть застосунки.

У Play Store з’явиться новий ШІ-інструмент Ask Play, який дозволяє шукати додатки через природну розмову з асистентом.

Важливіше — застосунки розробників почнуть з’являтися безпосередньо в розмовах із Gemini на вебі та Android. Пізніше цього року Gemini також почне рекомендувати понад 450 000 фільмів і серіалів та підказувати, де дивитися спортивні трансляції наживо — з прямими посиланнями на відповідні застосунки.

Виклик Cursor, Replit і Claude Code

Запускаючи вайб-кодинг для Android у браузері, Google прямо конкурує з такими інструментами, як Cursor, Replit, Lovable і Claude Code, і водночас відкриває Android-розробку для принципово нового типу користувача — нетехнічного творця. Цей крок логічно продовжує раніше анонсовану функцію ШІ-кодування у десктопній версії Android Studio, але переносить його в доступніший і більш масовий формат.

Нагадаємо, що віджети для Android тепер теж можна створювати за допомогою текстових запитів.

