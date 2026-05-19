logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/05/2026 14:51

Cursor представляє Composer 2.5: працює як Claude Opus 4.7, але в 7 разів дешевше

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Cursor представила Composer 2.5 — нову версію власної моделі для програмування, яка вже доступна в редакторі. Порівняно з Composer 2, нова модель суттєво краще справляється з тривалими завданнями, точніше слідує складним інструкціям і загалом приємніша у взаємодії.

Результати бенчмарків

На тесті Terminal-Bench 2.0, який імітує роботу в терміналі на реальних задачах, Composer 2.5 набрала 69,3% проти 61,7% у попередньої версії. За показником SWE-Bench Multilingual, де модель виправляє баги в open-source проектах різними мовами, — 79,8%, тоді як у Claude Opus 4.7 цей показник становить 80,5%, а у GPT-5.5 від OpenAI — 77,8%. Варто зазначити, що результати конкурентів Cursor брала з офіційних заяв розробників, а не вимірювала самостійно.

Composer 2.5 Opus 4.7 GPT-5.5 Composer 2
Terminal-Bench 2.0 69.3% 69.4% 82.7% 61.7%
SWE-Bench Multilingual 79.8% 80.5% 77.8% 73.7%
CursorBench v3.1 (harder tasks) 63.2% 64.8%
max61.6%
xhigh (default)		 64.3%
xhigh59.2%
medium (default)		 52.2%

 

Головна перевага — ціна

На власному бенчмарку CursorBench v3.1 Composer 2.5 набрала 63,2% при вартості менше долара за задачу — тоді як Opus 4.7 витрачає на аналогічному завданні до $7. Базовий тариф моделі: $0,50 за мільйон вхідних токенів і $2,50 за мільйон вихідних. Є також швидший варіант із такою ж якістю за $3,00/$15,00 відповідно — саме він встановлений за замовчуванням. Протягом першого тижня ліміт використання подвоєно.

Cursor представляє Composer 2.5: працює як Claude Opus 4.7, але в 7 разів дешевше

Що всередині моделі

Composer 2.5 побудована на тому самому відкритому чекпоінті, що й Composer 2 — Kimi K2.5 від китайської Moonshot AI. Навесні це стало причиною звинувачень у тому, що Cursor видає чужу модель за власну. Тепер компанія відповіла детальною статистикою: на базову Kimi припадає лише близько 15% усіх обчислень, тоді як решта 85% — це власне дообчислення та навчання з підкріпленням (RL).

Серед ключових технічних нововведень — метод цільового зворотного зв’язку у вигляді тексту під час RL-навчання. Ідея полягає в тому, щоб надавати підказки безпосередньо в тій точці траєкторії, де модель могла б діяти краще, а не орієнтуватися лише на загальну фінальну винагороду за весь сеанс. Крім того, Composer 2.5 навчалась на синтетичних задачах у 25 разів більше, ніж попередня версія.

Composer 2.5 — не фінальна мета. Cursor спільно зі SpaceX та xAI вже тренує значно більшу модель із нуля, використовуючи в 10 разів більше обчислень на кластері Colossus 2 з мільйоном прискорювачів рівня Nvidia H100. Саме від неї в компанії очікують справжнього стрибка в продуктивності, а не від версії 2.5.

Нагадаємо, що розробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Cursor представляє Composer 2.5: працює як Claude Opus 4.7, але в 7 разів дешевше

Найбільш обговорювані статті

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератакиЕксперти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
В Україні запустили Lapathoniia — платформу, яка надає доступ до українських LLMВ Україні запустили Lapathoniia — платформу, яка надає доступ до вітчизняних LLM
Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPTВаш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT
Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?
Дія тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат
Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунківClaude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків
Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в InstagramMeta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram
Новий тренд: кожна восьма IT-вакансія в Україні згадує штучний інтелектНовий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років томуClaude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Який редактор коду краще: Visual Studio Code чи Sublime Text?

Розробники скаржаться, що «безлімітний» тариф редактора коду Cursor виявився не таким вже безлімітним

Visual Studio Code 1.96 отримав режим перезапису та вставки з імпортом

Материнська компанія TikTok випустила форк Visual Studio Code для редагування коду

У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

Розробники C/C++, які використовують редактор Cursor, зіткнулись з обмеженнями з боку Microsoft

Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки

Оновлення Visual Studio Code принесло Python-розробникам несподіваний сюрприз

Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor

Інструмент для перевірки коду Cursor Bugbot вийшов з бета-версії

У редакторі коду VSCode знайшли 18 шкідливих розширень, націлених на розробників

Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0

Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4

Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code

Редактор коду Zed розширює сумісність з редактором Vim

Visual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій коду

Anysphere пропонує «майже безлімітний» доступ до редактора коду Cursor

Агент кодування Cursor тепер працює у веб- та мобільних браузерах

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
Новини - 3 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 3 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 1 тиждень назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 5 днів назад
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Новини - 1 тиждень назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 4 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 4 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Новини

Cursor представляє Composer 2.5: працює як Claude Opus 4.7, але в 7 разів дешевше

 19.05.2026 14:51

Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року: почнуть діяти з 18 червня

 19.05.2026 12:30

Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер заявив, що не визнає поразки

 19.05.2026 09:16

Соцмережа X обмежила дописи для тих, хто не купив «галочку»

 19.05.2026 08:44

Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

 18.05.2026 16:56

Китайські генератори відео обійшли американські аналоги — завдяки TikTok і Douyin

 18.05.2026 16:06

Розробка без бюджетних обмежень: троє людей і сто агентів Codex проти 70 сеньйорів

 18.05.2026 15:19

ChatGPT замість лікаря: чому мільйони людей запитують медичні поради у чат-ботів

 18.05.2026 14:17

Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом

 18.05.2026 12:25

Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

 18.05.2026 10:10

Спецпроєкти

The Event Ecosystem in 2026: How to Escape Operational Hell and Sell Out Every Event
Екосистема івентів 2026: Як вийти з операційного пекла та створити Sold-out
Топ текстів тижня
1.
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
2.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
3.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
4.
Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності
5.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
6.
Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом
7.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
8.
Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT
9.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях
10.
Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: