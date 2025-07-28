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Новини 28/07/2025

Інструмент для перевірки коду Cursor Bugbot вийшов з бета-версії

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Інструмент на базі штучного інтелекту для пошуку помилок в коді Cursor Bugbot офіційно вийшов з бета-версії. Про це повідомляє Developer-Tech з посиланням на акаунт Cursor в X.

Bugbot працює безпосередньо в робочому процесі розробника, автоматично аналізуючи зміни коду, надіслані в pull request. Він розроблений як цифрова захисна мережа, яка виявляє логічні помилки та складні проблеми безпеки, перш ніж код потрапить у продакшн.

Представники Cursor кажуть, що спочатку вони створили Bugbot для власного використання, і він швидко став основною частиною їхнього процесу розробки.

Для аналізу, що саме має робити той чи інший фрагмент коду, Bugbot використовує найкращі LLM-моделі в поєднанні з власними методами Cursor. Це дозволяє знаходити значні помилки, одночасно зменшуючи «шум» від хибних сигналів.

Команди розробників можуть керувати ботом за допомогою власних правил, викладених у файлі BUGBOT.md, навчаючи інструмент специфічним особливостям та вимогам своєї кодової бази.

Протягом бета-тестування Bugbot переглянув понад мільйон пул-реквестів та виявив понад 1,5 мільйона потенційних проблем. Що ще важливіше, понад 50% виявлених помилок було виправлено до об’єднання коду.

Керівники відомих IT-компаній, які мали змогу скористатись бета-версією Cursor Bugbot, були вражені його продуктивністю.

«Я перепробував багато інструментів для перевірки на основі штучного інтелекту. Bugbot створював менше шуму, виявляв справжніх помилок і просто ідеально вписувався в наш потік», — сказав Девід Крамер, співзасновник і фінансовий директор Sentry.

Перевірка коду Bugbot також заслужила довіру команд розробників.

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«Ми отримували пул-реквести, схвалені людьми, а потім приходить Bugbot і знаходить справжні помилки», — прокоментував Коді Гудвін, старший менеджер з розробки ШІ-інструментів в Discord. 

Особливістю інструменту є також те, що він чудово визначає тип помилок.

«Bugbot вразив нас нюансами виявлених помилок. Він неймовірно сильний у перевірці коду, згенерованого штучним інтелектом», — сказав Віджай Айєнгар, керівник відділу розробки Sierra.

Коли Bugbot щось виявляє, він залишає коментар у звіті про зміни, в якому точно зазначено місцезнаходження проблеми. Одним кліком розробники можуть надіслати інформацію про проблему до редактора Cursor або залучити веб-агента до роботи над її виправленням. Все це відстежується на центральній аналітичній панелі, яка надає командам огляд усіх відгуків та статистики.

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