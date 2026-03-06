logo

Новини 06/03/2026 17:16

Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations

Дмитро Сімагін

Автор новин

Популярний ШІ-редактор коду Cursor від компанії Anysphere робить наступний крок у розвитку агентного програмування. Новий інструмент під назвою Automations надає розробникам можливість автоматично запускати агентів у своєму середовищі кодування. Тепер це можна зробити додаванням зміни до кодової бази, повідомленням у Slack або простим таймером.

Розробники зможуть делегувати штучному інтелекту рутинні завдання: перевірку коду, пошук помилок, тестування та аналіз безпеки. Людина підключатиметься лише в ключові моменти, коли потрібне рішення чи підтвердження дії, пише TechCrunch.

Прототипом для Automations став інструмент Bugbot, який вже давно використовується у Cursor. Він автоматично перевіряє кожну зміну в кодовій базі та повідомляє про потенційні помилки. Тепер агенти можуть проводити глибші аудити безпеки, аналізувати складні ділянки коду та пропонувати виправлення.

Як працює Automations

Система підтримує три основні типи тригерів, які активують роботу агентів:

  • Зміни в коді: Новий додаток до кодової бази або пуш у репозиторій може автоматично запустити агента для перевірки помилок, написання тестів або оновлення документації.
  • Зовнішні сповіщення: Повідомлення у Slack може стати сигналом для ШІ почати роботу над конкретним тикетом чи виправленням багу.
  • Таймери: Розробники можуть налаштовувати запуск агентів за розкладом, наприклад, для регулярної нічної ревізії коду чи перевірки безпеки.

Йонас Нелле, керівник інженерного напрямку компанії, порівнює цю систему з промисловою лінією, де людина втручається в процес лише тоді, коли це справді необхідно. Це дозволяє інженерам фокусуватися на високорівневих архітектурних рішеннях, поки ШІ виконує рутинні операції у фоновому режимі.

Бізнесовий успіх та конкуренція

Анонс нової технології відбувся на тлі приголомшливих фінансових результатів. За останніми даними, річний виторг Anysphere подвоївся всього за три місяці, сягнувши позначки у $2 мільярди. Таке стрімке зростання підтверджує, що ринок інструментів для розробників переходить від простих автодоповнень тексту до складних автономних систем.

Незважаючи на посилення конкуренції з боку Claude Code від Anthropic та оновленого GitHub Copilot, Cursor утримує лідерство завдяки фокусу на агентному досвіді. Цілком можливо, Automations стане фундаментом для нового етапу програмування, де ШІ є не просто асистентом, а автономним цифровим працівником, інтегрованим у виробничий цикл команди.

Нагадаємо, що компанія Anthropic нещодавно запустила голосовий режим для Claude Code.

