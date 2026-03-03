Для Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодування

Колишній розробник Google Гері Шенг створив безкоштовний плагін Peon Ping, який підключається до Claude Code і відтворює звуки з відеоігор, коли інструмент працює з кодом: ставить питання, чекає на підтвердження або простоює. Про це пише PC Mag.

За задумом Шенга, завдяки його плагіну програмісту більше не потрібно постійно стежити за терміналом — Claude Code сам повідомить, коли це буде потрібно. Peon Ping доступний на GitHub і поширюється як проект open source.

Розробники можуть обрати для свого Claude Code звуки з бібліотеки, яка налічує понад 100 відеоігор та фільмів. Стверджується, що найбільшу популярність серед спільноти мають репліки орків-роботяг з Warcraft III. Автор плагіну запевняє, що звуки Peon Ping викликають емоційний підйом під час роботи.

Історія створення плагіну почалась як жарт. Брат Гері, Тоні Шенг, написав першу версію приблизно за годину і виклав її у відкритий доступ. Плагін отримав позитивні відгуки в соцмережах, про нього написали на Hacker News. Після інтеграції з Visual Studio Code аудиторія різко зросла. За оцінкою Гері Шенга, зараз інструмент має близько 100 тисяч користувачів.

Поки що Шенг не планує перетворювати Peon Ping на комерційний продукт. Він називає його внеском у поширення штучного інтелекту в повсякденну роботу. Крім звукового плагіна він додав анімованого орка у стилі старого помічника Clippy: персонаж друкує на ноутбуці, коли Claude Code працює, і засинає, коли інструмент не діє.

Нагадаємо, що Claude Code тепер вміє оновлювати застарілі мови програмування.

