Anthropic запускає «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels

Компанія Anthropic анонсувала новий інструмент Claude Code Channels, який вже встигли назвати «вбивцею OpenClaw». Завдяки йому можна керувати агентами Claude Code безпосередньо з месенджерів Telegram або Discord. Документація до нього доступна тут.

Раніше користувачі Claude Code були змушені взаємодіяти з агентами через настільний додаток Claude, термінал, IDE. Нещодавно була додана підтримка через мобільний застосунок Claude, але його налаштування під назвою Remote Control далеко не всім подобається.

Ключові особливості Claude Code Channels:

Persistent Context (Стійкий контекст): На відміну від OpenClaw, де контекст часто губиться при переході між сесіями, Claude Code Channels зберігає повний стан проекту, включаючи історію змін, залежності та структуру файлів.

Multi-Agent Orchestration: Система дозволяє запускати декілька спеціалізованих агентів Claude у межах одного «каналу». Наприклад, один агент пише код, інший паралельно проводить security-аудит, а третій генерує unit-тести.

Real-time Synchronization: Будь-яка зміна в коді, зроблена розробником, миттєво оновлює знання AI-агентів у каналі без необхідності повторного завантаження файлів.

Чому Claude Code Channels краще за OpenClaw?

Anthropic пропонує фактично те саме, що й OpenClaw. Переваги OpenClaw полягали тому, що з ним можна керувати агентами в будь-коли через звичні месенджери — iMessage, Slack, Telegram, WhatsApp чи Discord. Щойно агент завершує завдання, він миттєво сповіщає про це власника у зручному для нього месенджері. Тепер, коли такі ж можливості додано в Claude Code Channels, немає потреби використовувати OpenClaw.

Користувачі Claude Code Channels отримують той самий комфортний чат-інтерфейс, як у OpenClaw, але з бонусами від Anthropic. Продукт одразу працює одразу «з коробки», не потребуючи складних налаштувань.

Аналітики виділяють три аспекти, де Anthropic випереджає конкурентів:

Latency & Token Efficiency: Завдяки використанню нових алгоритмів кешування контексту, Claude Code Channels споживає на 40% менше токенів при ітеративній роботі над великими репозиторіями. IDE-Native Integration: Anthropic випустила SDK, який дозволяє вбудовувати канали безпосередньо в VS Code та JetBrains як «живий» шар коду, а не просто бічну панель. Human-in-the-Loop (HITL) 2.0: Нова система дозволяє розробникам перехоплювати дії AI на критичних етапах за допомогою «Checkpointing», не перериваючи загальний процес генерації.

Для IT-команд це означає перехід від моделі «запит-відповідь» до моделі ШІ-коллаборації. Code Channels можуть автоматично оновлювати документацію в Notion або Confluence паралельно з написанням коду, а також інтегруватися з GitHub Actions для автоматичного виправлення багів, знайдених під час тестів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому для Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодування.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn