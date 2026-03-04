Anthropic запускає голосовий режим для Claude Code

Компанія Anthropic оголосила про поступове розгортання оновлення для Claude Code — інтерфейсу командного рядка (CLI) для розробників. Тепер у ньому з’явилась функція Voice Mode, яка дозволяє програмістам взаємодіяти з кодом за допомогою голосових команд у реальному часі, пише TechCrunch.

За словами Таріка Шихіпара, представника Anthropic, голосовий режим вже доступний приблизно для 5% користувачів, ширше розгортання заплановано на найближчі тижні.

Voice Mode у Claude Code не є простою надбудовою для диктування тексту. Це глибоко інтегрована система, яка дозволяє розробникам вести живий діалог зі штучним інтелектом безпосередньо в процесі роботи над проектом. Основна мета оновлення — підвищити продуктивність та забезпечити мультимодальний досвід, де розробник може одночасно писати код руками та віддавати складні інструкції голосом.

Ключові можливості голосового режиму:

Голосовий рефакторинг та редагування : Користувачі можуть попросити Claude «знайти та виправити витік пам’яті у цьому модулі» або «замінити цикл на рекурсію», не відволікаючись від перегляду структури файлів.

Керування терміналом : За допомогою голосу можна запускати тести, створювати збірки або розгортати програми в хмарі.

Пояснення архітектури: Нова функція ідеально підходить для швидкого ознайомлення з новими репозиторіями — розробник може запитати про логіку певного фрагмента коду і отримати миттєву усну відповідь.

Як запевняють в Anthropic, Voice Mode базується на оновлених моделях сімейства Claude, які мають наднизьку затримку. Це дозволяє LLM реагувати на команди майже миттєво, що критично важливо для професійного середовища розробки. Система демонструє високу точність у розпізнаванні технічної термінології та назв змінних. Раніше це було слабке місце голосового управління.

Конкуренція та майбутнє

Оновлення Claude Code ставить Anthropic у вигідну позицію в суперництві з GitHub Copilot та іншими віртуальними асистентами. У той час як більшість інструментів фокусуються на текстових підказках, Claude Code робить ставку на «агентські» можливості — здатність ШІ самостійно виконувати послідовність дій у файловій системі за однією короткою голосовою командою.

Безпека та конфіденційність

Окрему увагу приділено захисту даних. Голосові потоки шифруються, а Anthropic запевняє, що аудіодані не використовуються для навчання базових моделей без прямої згоди користувача (що особливо важливо для корпоративних клієнтів).

Впровадження голосового режиму в Claude Code означає зміну парадигми: програмування перестає бути виключно процесом «клавіатура-монітор» і перетворюється на інтерактивну співпрацю між людиною та машиною. Це не лише пришвидшує роботу, а й робить кодинг більш доступним для розробників, які мають фізичні обмеження.

