16/02/2026 08:42

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів

Дмитро Сімагін

Автор новин

Популярність локального агента з відкритим кодом OpenClaw (раніше відомий як Clawbot, Moltbot) спричинила справжню лихоманку серед покупців Apple Mac. Користувачі масово скуповують моделі Mac зі збільшеним об’ємом уніфікованої пам’яті (Unified Memory), що призвело до серйозних затримок у поставках, пише Tom’s Hardware.

Якщо базові моделі MacBook Air чи Mac mini все ще можна купити в день замовлення, то потужні конфігурації, такі як M3 Ultra Mac Studio з 512 ГБ уніфікованої пам’яті, доведеться чекати до 6 тижнів. Навіть популярні Mac mini та MacBook Pro з кастомним апгрейдом оперативної пам’яті (RAM) тепер мають термін очікування в 2-3 тижні.

Причина раптової популярності Mac полягає в особливості архітектури Apple. Уніфікована пам’ять Apple дозволяє GPU отримувати доступ до великих масивів даних, що критично важливо для LLM-моделей. 

Наприклад, якщо ви хочете локально запустити агента OpenClaw на базі LLM з 70 мільярдами параметрів, то вона потребуватиме близько 140 ГБ пам’яті лише для ваг. Це означає, що агент не зможе працювати навіть з потужною відеокартою RTX 5090 з 32 ГБ відеопам’яті. Навіть якщо вам вдасться підключити п’ять відеокарт для загальної кількості 160 ГБ пам’яті, ви все одно будете обмежені шиною материнської плати.

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

Архітектура уніфікованої пам’яті Apple вирішує цю проблему. Хоча HBM (Високопропускна пам’ять DRAM) все ще набагато швидша, ніж LPDDR, яка використовується в Mac і MacBook, той факт, що всі процесори Apple — центральний процесор, графічний процесор та нейронний процесор — використовують одну й ту ж пам’ять, означає, що їм не потрібно мати справу з обмеженнями шини материнської плати або вимагати технологій, подібних до NVLink, яка зазвичай зустрічається лише на професійних відеокартах класу для центрів обробки даних.

Ситуація навколо комп’ютерів Mac ускладнюється загальною кризою на ринку оперативної пам’яті. Дата-центри по всьому світу буквально «поглинають» запаси DRAM та HBM-пам’яті. Тім Кук підтвердив, що Apple змушена буквально «полювати» за поставками пам’яті, щоб задовольнити аномально високий попит.

Ціни на комплектуючі продовжують зростати, тому аналітики прогнозують, що до кінця року вартість Mac з великим об’ємом пам’яті може підскочити ще на 15-20%.

Нагадаємо, кілька днів тому агент штучного інтелекту OpenClaw посварився з розробником після того, як той відхилив його код.

