Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

Творець одного з найпопулярніших інструментів для кодування Claude Code не вважає вайб-кодинг універсальним рішенням для всіх типів завдань. На думку одного з провідних розробників Anthropic Бориса Черні, вайб-кодити доречно під час написання прототипів та тимчасового коду. Про це він розповів на подкасті The Peterman Podcast, пише Business Insider.

«Я роблю це постійно, але це точно не те, чим хочеться займатися постійно», — сказав Черні, маючи на увазі вайб-кодування.

За його словами, іноді потрібен код, який зручно супроводжувати. До того ж, іноді потрібно добре вдумуватись у кожен рядок.

Інструмент на базі штучного інтелекту Claude Code було запущено на початку цього року. Він швидко став популярним серед людей без технічного бекграунду, які хочуть створити щось нескладне за допомогою текстових промптів природною мовою. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей у ​​жовтні заявив, що з використанням Claude у компанії пишуть 90% коду.

Черні розповідає, що для критичних завдань зазвичай бере напарники для написання коду LLM-модель — спочатку просить її згенерувати план, а потім реалізує невеликими ітераціями: наприклад, просить покращити код, виправити і так далі.

Однак ті компоненти, до яких він має суворі вимоги, розробник пише повністю сам, тому що моделі поки «кодують не дуже добре».

«Ще багато чого можна покращити. Те, що спостерігається зараз — найгірше, що ми будь-коли матимемо», — каже Черні. При цьому він визнає, що сучасні моделі вже не можна порівняти з тими, які були рік тому, коли штучний інтелект в кодуванні використовувався лише як просунуте автодоповнення.