logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/12/2025 14:48

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Творець одного з найпопулярніших інструментів для кодування Claude Code не вважає вайб-кодинг універсальним рішенням для всіх типів завдань. На думку одного з провідних розробників Anthropic Бориса Черні, вайб-кодити доречно під час написання прототипів та тимчасового коду. Про це він розповів на подкасті The Peterman Podcast, пише Business Insider.

«Я роблю це постійно, але це точно не те, чим хочеться займатися постійно», — сказав Черні, маючи на увазі вайб-кодування.

За його словами, іноді потрібен код, який зручно супроводжувати. До того ж, іноді потрібно добре вдумуватись у кожен рядок.

Інструмент на базі штучного інтелекту Claude Code було запущено на початку цього року. Він швидко став популярним серед людей без технічного бекграунду, які хочуть створити щось нескладне за допомогою текстових промптів природною мовою. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей у ​​жовтні заявив, що з використанням Claude у компанії пишуть 90% коду.

Черні розповідає, що для критичних завдань зазвичай бере напарники для написання коду LLM-модель — спочатку просить її згенерувати план, а потім реалізує невеликими ітераціями: наприклад, просить покращити код, виправити і так далі.

Однак ті компоненти, до яких він має суворі вимоги, розробник пише повністю сам, тому що моделі поки «кодують не дуже добре».

«Ще багато чого можна покращити. Те, що спостерігається зараз — найгірше, що ми будь-коли матимемо», — каже Черні. При цьому він визнає, що сучасні моделі вже не можна порівняти з тими, які були рік тому, коли штучний інтелект в кодуванні використовувався лише як просунуте автодоповнення.

Головна > Новини > Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

Найбільш обговорювані статті

Дія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослугДія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослуг
Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основнуПідтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну
JetBrains закриває середовище розробки FleetJetBrains закриває середовище розробки Fleet
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чатіChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелектуВ Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту
Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті даніПонад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяцьOpera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 тиждень назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

 16.12.2025 14:48

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

 16.12.2025 12:35

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

 16.12.2025 10:49

Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini

 16.12.2025 09:37

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11

 15.12.2025 16:49

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи

 15.12.2025 15:12

В Android 17 з'явиться функція блокування окремих програм

 15.12.2025 12:44

Українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech — дослідження ITExpert

 15.12.2025 11:26

У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

 15.12.2025 10:18

«Великий стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2

 15.12.2025 09:37

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
2.
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
3.
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
4.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
5.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
6.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
7.
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
8.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків
9.
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
10.
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: