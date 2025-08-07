logo

Новини 07/08/2025

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google завершила бета-тестування Jules — нового інструменту вайб-кодування, який вперше представили для публічної оцінки в травні цього року. Також оголошено нові тарифи та ліміти використання, які з часу тестування суттєво змінились. Про це повідомляє TechCrunch.

Jules, який працює на базі LLM-моделі Gemini 2.5 Pro, є асинхронним інструментом кодування на основі агентів. Він інтегрований з GitHub і може клонувати кодові бази у віртуальні машини Google Cloud. Jules використовує штучний інтелект для самостійного виправлення або оновлення коду, поки розробники зосереджуються на інших завданнях.

Що стосується ціноутворення Jules, то роботу з ним можна почати з безкоштовного плану «вступний доступ», обмеженого 15 окремими щоденними завданнями та трьома одночасними. Під час бета-тестування користувачам надавався ліміто у 60 завдань. Платні тарифи Jules є частиною планів Google AI Pro та Ultra, які коштують $19,99 та $124,99 на місяць. За це розробники отримують в 5 та 20 разів вищі ліміти відповідно.

Завдяки асинхронному запуску у віртуальній машині, Jules виділяється серед провідних інструментів для кодування на основі штучного інтелекту, таких як Cursor, Windsurf та Lovable, які працюють синхронно та вимагають від користувачів перегляду виводу після кожного запиту.

«Jules працює як додаткова пара рук… ви можете запускати завдання, а потім, за бажанням, закрити комп’ютер і відійти від нього, пысля чого повернутися через кілька годин. Jules виконає ці завдання за вас, на відміну від того, якби ви робили це з локальним агентом або використовували синхронного агента, ви були б прив’язані до цього сеансу», — розповідає Кеті Коревец, директорка з продуктів у Google Labs.

Під час бета-тестування, як пояснюють в Google, тисячі програмістів виконали за допомогою Jules десятки тисяч завдань та опублікували понад 140 000 покращень коду. Початкові відгуки про інструмент спонукали команду Google Labs додати йому нові можливості, включаючи повторне використання попередніх налаштувань для швидшого виконання завдань, інтеграцію з проблемами GitHub та підтримку багатомодального введення.

