Новини 18/09/2025

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Дмитро Сімагін

Журналіст

Сервіс вайб-кодингу Replit зіткнувся зі скаргами користувачів, яким довелось попрацювати з найновішою версією помічника з кодування Agent 3. Інструмент, представлений публіці 10 вересня, описували як «втричі швидший та в 10 разів економічно ефективніший, за аналоги». Насправді, виконання певних завдань у Agent 3 займає більше часу і коштують вони значно дорожче, пише The Register.

«Тільки за останній тиждень з мене стягнули тисячу доларів, тоді як раніше ціна за ту саму роботу ніколи не перевищувала 180-200 доларів на місяць. Це справедлива ціна на Agent 3, якщо ви запускаєте абсолютно новий додаток. Але якщо у вас вже є додаток, і ви його редагуєте, то ціноутворення здається абсолютно жахливим», — пише один розробник на Reddit.

На думку користувачів, причина великих витрат при роботі з Agent 3 пов’язана з тим, що при редагуванні інструмент часто викликає кілька субагентів для перегляду та планування коду, перевірки безпеки, виконання, а потім виправлення проблем і перевірки тисяч рядків. 

«Кожна спроба забирає 2-4 долари щоразу, коли він щось робить. Навіть якщо попросити його зупинити сервер і зачекати, він стягує в середньому $0,40-0,50». 

У мегатреді на Reddit є багато інших повідомлень користувачів, які кажуть, що їхні рахунки за Replit стрімко зросли після запуску нової послуги.

«До 11 вересня зазвичай я витрачав від 100 до 250 доларів на місяць. За ніч після запуску Agent 3 я витратив 70 доларів», – написав інший користувач.

Нагадаємо, що за даними компанії Replit, після отримання високорівневих інструкцій від людини, Agent 3 може генерувати, тестувати та виправляти власний код. Він також може створювати інших агентів, яких потім можна інтегрувати у сторонні додатки, такі як Slack, Telegram або Gmail.

