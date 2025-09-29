«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

Дані веб-аналітики вказують, що відвідуваність найбільших платформ вайб-кодингу різко скоротилась. Як пише Business Insider, помітний спад після літнього сплеску інтересу помітили фахівці Barclays, які проаналізували трафік популярних сервісів. За даними Google Trends, ситуація наступна.

Lovable, який досяг $100 млн річного виторгу в червні, втратив 40% трафіку.

Vercel’s v0 скоротив трафік на 64% із травня.

Bolt.new просів на 27% із червня.

Replit, один із найпопулярніших сервісів, теж показав невелике зниження.

Аналітики Barclays вважають, що показники виторгу в цих сервісах в основному залежать від передплатників з помісячною оплатою. А вони можуть піти так само швидко, як і прийшли.

На думку CEO Bolt.new Еріка Саймонса, висока плинність клієнтів стала проблемою для всіх. Він вважає, що запропоновані функції повинні більше «чіпляти» для утримання користувачів.

Ще однією причиною падіння трафіку є зростання тарифів — компаніям довелося їх підняти, щоб компенсувати витрати на користувачів, які використовують послуги занадто інтенсивно.

У Barclays вважають, що поки звичайні користувачі тільки звикають до діалогових інтерфейсів на зразок ChatGPT, говорити про масовий перехід до вайб-кодингу зарано. Хоча інтерес до цієї ніші в цілому зберігається, вайб-кодинг навряд чи замінить традиційні інструменти. Його майбутнє — скоріше еволюція та інтеграція до екосистеми інструментів програмування, а не гучна революція.