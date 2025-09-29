logo

Новини 29/09/2025

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

Дмитро Сімагін

Журналіст

Дані веб-аналітики вказують, що відвідуваність найбільших платформ вайб-кодингу різко скоротилась. Як пише Business Insider, помітний спад після літнього сплеску інтересу помітили фахівці Barclays, які проаналізували трафік популярних сервісів. За даними Google Trends, ситуація наступна.

  • Lovable, який досяг $100 млн річного виторгу в червні, втратив 40% трафіку.
  • Vercel’s v0 скоротив трафік на 64% із травня.
  • Bolt.new просів на 27% із червня.
  • Replit, один із найпопулярніших сервісів, теж показав невелике зниження.

Аналітики Barclays вважають, що показники виторгу в цих сервісах в основному залежать від передплатників з помісячною оплатою. А вони можуть піти так само швидко, як і прийшли.

На думку CEO Bolt.new Еріка Саймонса, висока плинність клієнтів стала проблемою для всіх. Він вважає, що запропоновані функції повинні більше «чіпляти» для утримання користувачів. 

Ще однією причиною падіння трафіку є зростання тарифів — компаніям довелося їх підняти, щоб компенсувати витрати на користувачів, які використовують послуги занадто інтенсивно.  

У Barclays вважають, що поки звичайні користувачі тільки звикають до діалогових інтерфейсів на зразок ChatGPT, говорити про масовий перехід до вайб-кодингу зарано. Хоча інтерес до цієї ніші в цілому зберігається, вайб-кодинг навряд чи замінить традиційні інструменти. Його майбутнє — скоріше еволюція та інтеграція до екосистеми інструментів програмування, а не гучна революція.

«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

 14 хвилин назад

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

 1 годину назад

Android для платформи ПК з'явиться в наступному році

 3 години назад

У ChatGPT з'явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачів

 3 дні назад

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

 3 дні назад

OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse

 3 дні назад

Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі

 3 дні назад

Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

 3 дні назад

Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові

 4 дні назад

GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET

 4 дні назад

