«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

Партнер видання

Senior-розробник з 12-річним досвідом Наманьяй Гоель поскаржився на погіршення професійних здібностей через часте використання інструментів кодування. У своєму блозі він стверджує, що коли почав більшість завдань перекладати на Claude Code, то став менше розуміти, що відбувається в цьому коді.

«Я перестав відчувати, що думаю. Я просто даю штучному інтелекту команду — і чекаю. Потім натискаю ще раз. Це як тягнути важіль в ігровому автоматі: немає зусилля, немає зростання», — пише Гоель.

На думку індійця, вайб-кодинг дозволяє не вникати в реалізацію: «Отриманий код працює, але ти його не розумієш. І це шлях до професійної деградації».

«Це працює так само, як TikTok, слоти в казино або нескінченні стрічки соцмереж – все тримається на випадкових нагородах та передбачуваному задоволенні», — додає розробник.

Гоель вважає, що проблема, яку створює вайб-кодинг, особливо гостра для новачків, оскільки вони з самого початку звикають до штучного інтелекту як єдиного інструменту в роботі. Однак автор не закликає відмовитися від інструментів кодування, але пропонує усвідомлений підхід:

У підсумку Наманьяй Гоель додає, що сам він оптимістично налаштований щодо штучного інтелекту для програмування. Це революційна технологія, яка робить людину більш продуктивною, ніж будь-коли: «Але продуктивність без розуміння — це просто ретельне копіювання».

Розробник радить використовувати штучний інтелект так, щоб він посилював ваш інтелект, а не замінював його: «Використовуйте його для вирішення більших завдань, а не для того, щоб взагалі відмовитися від мислення».