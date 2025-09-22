logo

22/09/2025

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Senior-розробник з 12-річним досвідом Наманьяй Гоель поскаржився на погіршення професійних здібностей через часте використання інструментів кодування. У своєму блозі він стверджує, що коли почав більшість завдань перекладати на Claude Code, то став менше розуміти, що відбувається в цьому коді.

«Я перестав відчувати, що думаю. Я просто даю штучному інтелекту команду — і чекаю. Потім натискаю ще раз. Це як тягнути важіль в ігровому автоматі: немає зусилля, немає зростання», — пише Гоель.

На думку індійця, вайб-кодинг дозволяє не вникати в реалізацію: «Отриманий код працює, але ти його не розумієш. І це шлях до професійної деградації».

«Це працює так само, як TikTok, слоти в казино або нескінченні стрічки соцмереж – все тримається на випадкових нагородах та передбачуваному задоволенні», — додає розробник.

Гоель вважає, що проблема, яку створює вайб-кодинг, особливо гостра для новачків, оскільки вони з самого початку звикають до штучного інтелекту як єдиного інструменту в роботі. Однак автор не закликає відмовитися від інструментів кодування, але пропонує усвідомлений підхід:

  • Розуміти код, а не просто копіювати.
  • Регулярно практикуватися без ШІ (наприклад, вирішуючи завдання).
  • Використовувати паузи між відповідями ШІ для чогось продуктивного. Замість того, щоб гортати Twitter чи Reddit, ви можете подумати про архітектуру вашого наступного завдання, поки ШІ займатиметься деталями впровадження. (За потреби використовуйте додатки для блокування соціальних мереж. Я використовую для цього Opal на своєму телефоні.)
  • Найголовніше — пам’ятайте, чому ви пишете код.
У підсумку Наманьяй Гоель додає, що сам він оптимістично налаштований щодо штучного інтелекту для програмування. Це революційна технологія, яка робить людину більш продуктивною, ніж будь-коли: «Але продуктивність без розуміння — це просто ретельне копіювання».

Розробник радить використовувати штучний інтелект так, щоб він посилював ваш інтелект, а не замінював його: «Використовуйте його для вирішення більших завдань, а не для того, щоб взагалі відмовитися від мислення».

 

