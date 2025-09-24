logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/09/2025

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Технологія вайб-кодингу на мобільних пристроях поки не набула масового поширення. Незважаючи на численні спеціалізовані додатки, жоден з них не отримує помітних завантажень і не дає якогось помітного доходу, пише TechCrunch.

За даними Appfigures, мобільні застосунки для вайб-кодингу на смартфонах залишаються нішевими: їх майже не скачують. Найпопулярніший додаток Instance: AI App Builder має лише 16 тисяч завантажень і всього $1000 витрат користувачів. Другий за величиною додаток — Vibe Studio — має близько 4 тисяч завантажень та нульовий виторг. Інші гравці показують ще скромніші результати.

Тим не менш, ринок мобільного кодування продовжує формуватись. Цього року стартап Vibecode, який залучив $9,4 мільйони від фонду Seven Seven Six засновника Reddit Алекса Оганяна, випустив iOS-програму для розробки мобільних додатків на базі штучного інтелекту. Даних про її перші результати поки немає.

Хоча спеціалізовані мобільні програми розвиваються повільно, сама технологія активно використовується в екосистемі розробки ПЗ. Наприклад, платформа RevenueCat, яка обслуговує понад 50 тисяч додатків, заявила, що понад 50% усіх створених за допомогою штучного інтелекту iOS-додатків вже використовуються для монетизації. Частка клієнтів, що прийшли після використання ШІ-асистентів, у другому кварталі 2025 року зросла до 35%. Минулого року показник становив лише 5%.

Самі розробники вважають, що генеративний код потребує доопрацювання. За даними Fastly, 95% фахівців витрачають додатковий час на виправлення помилок у згенерованому коді. 

Головна > Новини > Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

Найбільш обговорювані статті

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідженняХто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працюєУкраїнська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівцівТоп-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечуєНотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
У ChatGPT тепер можна значно прискорити роботу моделі GPT-5-ThinkingУ ChatGPT тепер можна значно прискорити роботу моделі GPT-5-Thinking
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярівMeta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів
Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScriptГрупа розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

PWA (Progressive Web App) – що це таке та в чому його особливості

«Я тобі гроші плачу, а ти мені ще вказівки будеш давати?». Айтівець розніс засилля зайвих функцій в популярних застосунках

Публікуйте втрати росії на власному сайті. Ось сервіс, що підтягне свіжу статистику від Генштабу

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Магія MVI. Або як легко перейти з MVVM і не пошкодувати

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Як створити гру на телефоні: програмування за допомогою конструктора

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Що таке PWA програма? Навіщо потрібні прогресивні веб-додатки

Google випустила Android 16 Developer Preview

Google закликає Android-розробників підготувати свої додатки до збільшення сторінкової пам'яті

В Україні створили застосунок для емоційної підтримки громадян

Google посилює безпеку мобільних додатків на Android

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

«Модерація додатків затягнеться»: Apple радить розробникам приготуватись

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

Google відкриває для розробників новий канал Canary замість Android Developer Preview

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 1 місяць назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

 4 години назад

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

 5 години назад

Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus

 8 години назад

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

 9 години назад

Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML

 11 години назад

Perplexity випустила агента для електронної пошти

 1 день назад

GitHub посилює вимоги автентифікації, запроваджує короткочасні токени та довірені публікації

 1 день назад

Rust може стати обов'язковою залежністю в Git 3.0

 1 день назад

Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

 1 день назад

У ChatGPT з'являться додаткові платні функції

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
2.
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
3.
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
4.
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
5.
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів
6.
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
7.
Google додає Gemini в Chrome
8.
Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail
9.
Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript
10.
«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: