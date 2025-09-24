Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

Партнер видання

Технологія вайб-кодингу на мобільних пристроях поки не набула масового поширення. Незважаючи на численні спеціалізовані додатки, жоден з них не отримує помітних завантажень і не дає якогось помітного доходу, пише TechCrunch.

За даними Appfigures, мобільні застосунки для вайб-кодингу на смартфонах залишаються нішевими: їх майже не скачують. Найпопулярніший додаток Instance: AI App Builder має лише 16 тисяч завантажень і всього $1000 витрат користувачів. Другий за величиною додаток — Vibe Studio — має близько 4 тисяч завантажень та нульовий виторг. Інші гравці показують ще скромніші результати.

Тим не менш, ринок мобільного кодування продовжує формуватись. Цього року стартап Vibecode, який залучив $9,4 мільйони від фонду Seven Seven Six засновника Reddit Алекса Оганяна, випустив iOS-програму для розробки мобільних додатків на базі штучного інтелекту. Даних про її перші результати поки немає.

Хоча спеціалізовані мобільні програми розвиваються повільно, сама технологія активно використовується в екосистемі розробки ПЗ. Наприклад, платформа RevenueCat, яка обслуговує понад 50 тисяч додатків, заявила, що понад 50% усіх створених за допомогою штучного інтелекту iOS-додатків вже використовуються для монетизації. Частка клієнтів, що прийшли після використання ШІ-асистентів, у другому кварталі 2025 року зросла до 35%. Минулого року показник становив лише 5%.

Самі розробники вважають, що генеративний код потребує доопрацювання. За даними Fastly, 95% фахівців витрачають додатковий час на виправлення помилок у згенерованому коді.