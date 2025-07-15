Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

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Amazon Web Services представила Kiro — новий інструмент для роботи з кодом, який має функціонал інтегрованого середовища розробки (IDE) та працює на основі штучного інтелекту. Kiro є прямим конкурентом таких інструментів, як режим агента Microsoft GitHub і Gemini Code Assist від Google, повідомляє GeekWire.

На відміну від Amazon Q Developer, який зосереджений на автодоповненні коду та допомозі в чаті, Kiro розгортає агентів штучного інтелекту, які можуть діяти автономно, допомагаючи завершувати та документувати проекти. Він працює, розбиваючи підказки розробника на структуровані компоненти — вимоги, проектну документацію та списки завдань. Kiro також відстежує зміни та оновлює ці матеріали.

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Новий інструмент використовує автоматизовані перевірки, які запускаються, коли розробники зберігають або змінюють файли, обробляючи рутинні оновлення, такі як оновлення документації або сканування на наявність потенційних проблем. Цей метод роботи відрізняється від інших помічників з кодування, таких як Amazon Q Developer, GitHub Copilot та Cursor, які в основному допомагають генерувати або редагувати код у відповідь на запити користувачів.

На даний час Kiro безкоштовний протягом періоду ознайомлення. Після його завершення компанія пропонує три цінові рівні: безкоштовна версія з 50 взаємодіями з агентами на місяць; рівень Pro за ціною $19 на користувача на місяць з 1000 взаємодіями; та рівень Pro+ за ціною $39 на користувача на місяць з 3000 взаємодіями.

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