logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/08/2025

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Новий інструмент кодування Kiro, який минулого місяця AWS представила як форк Code OSS, неприємно вразив своїми невиправдано високими тарифами. Розробники скаржаться, що використання Kiro протягом 8-годинного робочого дня коштуватиме приблизно $1950 на місяць, пише The Register.

Kiro — це новий інструмент для роботи з кодом, який має функціонал інтегрованого середовища розробки (IDE) та працює на основі штучного інтелекту. Kiro є прямим конкурентом таких інструментів, як режим агента Microsoft GitHub і Gemini Code Assist від Google.

Відразу після релізу в липні AWS запропонувала три плани використання: безкоштовний пропонував 50 взаємодій на місяць, Pro за $19 за користувача на місяць — 1000 взаємодій та Pro+ за $39 — 3000 взаємодій. Додаткові взаємодії мали коштувати $0,04 кожна.

Kiro одразу став популярним. Було запроваджено список очікування, після чого раніше оголошені тарифи зникли. Минулого тижня було оголошено нові ціни і вони стали значно менш щедрими.

Тепер тарифи на Kiro залежать від типу запитів. Запити специфікацій — це ті, що ініціюються завданнями, тоді як вайб-запити — це звичайні відповіді в чаті. Згідно з пояснювальною документацією, на виконання простого завдання витрачається щонайменше один запит специфікацій плюс вайб-запит для «координації». 

Оновлена ціна включає безкоштовний рівень із 50 вайб-запитами (взагалі без запитів на специфікації); Pro за $20 з 225 вайб-запитами та 125 специфікаціями; Pro+ з 450 вайб-запитами та 250 специфікаціями; та Power за $200 з 2250 вайб-запитами та 1250 специфікаціями. Додаткові вайб-запити коштують $0,04 кожен, а запити на специфікації коштують у п’ять разів дорожче — $0,20 кожен.

«Давайте підрахуємо», — написав PHP- та Laravel-розробник Антоніо Рібейро на GitHub. Для легкого кодування він використовує щонайменше 3000 запитів на специфікації на місяць, тоді як вайб-запити він майже не використовує. «Вайб-запити марні, бо вайб-агент постійно наполягає на тому, щоб я переключився на запити на специфікації, стверджуючи, що мої чати «занадто складні», — повідомив він. Таким чином, за словами розробника, легке кодування коштуватиме йому приблизно $550 на місяць, а повноцінне 8-годинне кодування — приблизно $1950 на місяць. Для розробника проектів з відкритим кодом, який працює для спільноти, «таке ціноутворення — це удар під зад», — пише Рібейро.

Інші програмісти скаржаться, що виділені щомісячні ліміти Pro+ «були повністю використані протягом 15 хвилин використання в одному сеансі чату».

Головна > Новини > Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Найбільш обговорювані статті

«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний багЕксперти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг
Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App StoreІлон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store
Microsoft бере на себе управління GitHubMicrosoft бере на себе управління GitHub
Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%
Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та КонтактівОновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів
Мова програмування Go оновлена до версії 1.25Мова програмування Go оновлена до версії 1.25
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Не всі розробники це знають: як використовувати всі можливості AWS Lambda

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Навіщо потрібен AWS і що він уміє: шпаргалка

Спробуйте нове: популярні варіанти використання AWS Lambda та 5 головних інструментів для роботи з нею

Чому AWS і Google Cloud підходять не всім і як обрати хмарну платформу під ваші завдання

Платформа для збору коштів і допомога з посівною. П'ять волонтерських розробок ЕРАМ для України

Як вибрати IT-інфраструктуру для бізнесу і не пошкодувати? 5 важливих нюансів

 

Як заощадити на AWS: українцям відкрили безкоштовний доступ до хмарної SaaS-платформи UniSkai

«За два тижні міграції ми вже економили $800 на день»: як на 80% скоротити витрати на сервери — досвід

AWS Step Functions та основні способи його використання

Перенести критичні дані та програми у хмару й не тільки: в Україні з'явився дистриб’ютор Amazon Web Services

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Безсерверні фреймворки: що це та як вони полегшують роботу девелоперам

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Amazon: до 2026 року в більшості компаній з'явиться посада директора з питань штучного інтелекту

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

AWS випустила App Studio — новий інструмент для low-code розробки додатків

AWS пропонує розробникам альтернативу Github Copilot

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 3 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 1 тиждень назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 2 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

 13 хвилин назад

Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм

 14 години назад

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

 15 години назад

Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев

 18 години назад

Google додає до Gemini нову функцію Projects

 19 години назад

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

 21 годину назад

У ChatGPT може з'явитись реклама

 4 дні назад

GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення

 4 дні назад

Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так

 4 дні назад

Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

 4 дні назад

Спецпроєкти

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Топ текстів тижня
1.
У ChatGPT може з’явитись реклама
2.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
3.
Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store
4.
Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
5.
Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%
6.
Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг
7.
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
8.
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
9.
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
10.
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: