Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Новий інструмент кодування Kiro, який минулого місяця AWS представила як форк Code OSS, неприємно вразив своїми невиправдано високими тарифами. Розробники скаржаться, що використання Kiro протягом 8-годинного робочого дня коштуватиме приблизно $1950 на місяць, пише The Register.

Kiro — це новий інструмент для роботи з кодом, який має функціонал інтегрованого середовища розробки (IDE) та працює на основі штучного інтелекту. Kiro є прямим конкурентом таких інструментів, як режим агента Microsoft GitHub і Gemini Code Assist від Google.

Відразу після релізу в липні AWS запропонувала три плани використання: безкоштовний пропонував 50 взаємодій на місяць, Pro за $19 за користувача на місяць — 1000 взаємодій та Pro+ за $39 — 3000 взаємодій. Додаткові взаємодії мали коштувати $0,04 кожна.

Kiro одразу став популярним. Було запроваджено список очікування, після чого раніше оголошені тарифи зникли. Минулого тижня було оголошено нові ціни і вони стали значно менш щедрими.

Тепер тарифи на Kiro залежать від типу запитів. Запити специфікацій — це ті, що ініціюються завданнями, тоді як вайб-запити — це звичайні відповіді в чаті. Згідно з пояснювальною документацією, на виконання простого завдання витрачається щонайменше один запит специфікацій плюс вайб-запит для «координації».

Оновлена ціна включає безкоштовний рівень із 50 вайб-запитами (взагалі без запитів на специфікації); Pro за $20 з 225 вайб-запитами та 125 специфікаціями; Pro+ з 450 вайб-запитами та 250 специфікаціями; та Power за $200 з 2250 вайб-запитами та 1250 специфікаціями. Додаткові вайб-запити коштують $0,04 кожен, а запити на специфікації коштують у п’ять разів дорожче — $0,20 кожен.

«Давайте підрахуємо», — написав PHP- та Laravel-розробник Антоніо Рібейро на GitHub. Для легкого кодування він використовує щонайменше 3000 запитів на специфікації на місяць, тоді як вайб-запити він майже не використовує. «Вайб-запити марні, бо вайб-агент постійно наполягає на тому, щоб я переключився на запити на специфікації, стверджуючи, що мої чати «занадто складні», — повідомив він. Таким чином, за словами розробника, легке кодування коштуватиме йому приблизно $550 на місяць, а повноцінне 8-годинне кодування — приблизно $1950 на місяць. Для розробника проектів з відкритим кодом, який працює для спільноти, «таке ціноутворення — це удар під зад», — пише Рібейро.

Інші програмісти скаржаться, що виділені щомісячні ліміти Pro+ «були повністю використані протягом 15 хвилин використання в одному сеансі чату».