Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»

Генеральний директор Amazon Web Services Метт Гарман висловився проти тенденції замінювати співробітників початкового рівня інструментами штучного інтелекту. На його думку, саме джуніори найчастіше використовують ШІ-інструменти, а їхні зарплати найнижчі, пише Business Insider.

Гарман попередив, що компанії, які відмовилися від найму новачків, ризикують через 10 років зіткнутися з ситуацією, коли просто не буде кому виконувати складні завдання, оскільки не залишиться фахівців з досвідом.

Керівник AWS вважає, що бізнесу необхідно продовжувати наймати джуніорів і вчити їх основам розробки програмного забезпечення, умінню аналізувати завдання та застосовувати кращі практики. При цьому він додав, що цінність людей в епоху штучного інтелекту полягає не в наявності вузької спеціалізації, а в критичному мисленні, креативності та здатності адаптуватися до змін технологій.

На відміну від Гармана інші лідери галузі притримуються думки, що штучний інтелект все ж таки може виконувати функції молодших спеціалістів. Наприклад, глава OpenAI Сем Альтман зазначив, що робота з ШІ-агентами все більше нагадує управління командою джунів. А головний дослідник Google Джефф Дін спрогнозував, що штучний інтелект зможе замінити навички молодших інженерів-програмістів вже найближчого року.

За даними Goldman Sachs, рівень безробіття серед 20–30-річних фахівців у сфері технологій з початку 2024 року зріс майже на 3%, що більш ніж у чотири рази перевищує загальний показник по всій економіці США. Економісти банку прогнозують, що генеративний штучний інтелект згодом витіснить до 6–7% працівників.

Нагадаємо, що популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль.