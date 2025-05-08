Amazon: до 2026 року в більшості компаній з’явиться посада директора з питань штучного інтелекту

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Згідно з новим дослідженням Amazon, більшість компаній по всьому світу планують запровадити посаду директора з питань штучного інтелекту (Chief AI Officer, CAIO), оскільки генеративний ШІ стає пріоритетом для бізнесу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Amazon Web Services.

У дослідженні взяли участь 3739 ІТ-керівників із дев’яти країн, включно з Німеччиною, США та Японією. Виявилось, що 45% респондентів планують зробити генеративний штучний інтелект головним пріоритетом вже в поточному році. На другому місці в переліку пріоритетів — традиційні інструменти безпеки, які обрали лише 30%. Середні та великі компанії виявляють особливий інтерес до інвестицій у ШІ, тоді як малий бізнес продовжує віддавати перевагу підвищенню безпеки.

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Ключовим фактором при виборі ШІ-інструментів для більшості організацій (65%) є простота інтеграції в існуючі робочі процеси, особливо в строго регульованих галузях, таких як фінанси та освіта.

60% компаній вже мають керівну посаду CAIO, ще 26% планують запровадити її в штаті до 2026 року. Директори з штучного інтелекту відповідають за координацію стратегій ШІ між відділами. Такі компанії, як Amazon і Airbnb, вже залучили експертів з ШІ до своїх рад директорів.

Основні перешкоди у впровадженні штучного інтелекту пов’язані з браком кваліфікованих фахівців (55%), високими витратами на розробку (48%), проблемами з упередженістю та «галюцинаціями» моделей (40%).

56% організацій вже запустили програми навчання роботі зі штучним інтелектом, ще 19% планують зробити це до кінця року. При цьому 52% керівників компаній визнають, що не знають, яке навчання необхідне їхнім співробітникам. Проблеми із впровадженням (47%) та бюджетні обмеження (41%) також залишаються значними бар’єрами.

У 2025 році 92% компаній планують активно наймати фахівців зі штучного інтелекту. У 26% випадків як мінімум половина нових співробітників повинні будуть мати навички роботи з генеративним ШІ. Найбільший попит на такі навички спостерігається у секторах ІТ (35%) та промислового виробництва (28%).

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