Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

Партнер видання

Нова технологія кодування, відома як agentic swarm coding (рій агентів), набуває все більшої популярності. За словами IT-підприємця Марка Раддока, його «рій агентів Claude Code» за 6 годин створив понад 50 компонентів React, макет набору API для трьох корпоративних інтеграцій та повноцінний інтерфейс адміністратора. Раніше на ту ж саму роботу витрачалось 18 людино-днів, пише Venture Beat.

Результатом став не просто прототип; це був повністю задокументований, протестований та захищений фреймворк застосунку, укомплектований готовими до роботи конфігураціями Docker та конвеєром CI/CD.

«Я ніколи більше не буду створювати компанію з розробки по-старому, обіцяю вам», — заявив Раддок.

Головний фахівець зі штучного інтелекту компанії WEKA Вел Беркович підтверджує: «Навіть термін вайб-кодинг уже застарів. Його замінило поняття agentic swarm coding, де безліч агентів координують роботу та видають функціональні MVP та перші версії продукту». Він додав, що сам раніше був скептиком, поки не побачив влітку суттєвий стрибок якості.

«Досвідчені розробники програмного забезпечення… бачать, як увесь наш 30-40-річний досвід докорінно змінюється за пару місяців», — сказав Берковіч.

Різкий прогрес забезпечили три чинники: більш розумні LLM-моделі (GPT-5, Claude 4.1, Grok 4), архітектури «роїв», у яких завдання розподіляються між агентами. Замість того, щоб один ШІ намагався робити все, агентні рої розподіляють між собою ролі. Агент-«планувальник» розбиває завдання на етапи, агенти-«кодери» пишуть код, а агент-«критик» перевіряє роботу.

За потреби моделі можна автоматично перемикати. Розширені системи можуть інтелектуально направляти підзадачі до найкращої моделі для роботи, можливо, використовуючи Claude для високорівневих міркувань, GPT-5 для синтезу необробленого коду та Grok 4 для швидкої ітерації.

Агентні системи тепер вміють не тільки робити чернові прототипи, а й збирати повноцінні робочі додатки — з налаштуваннями для запуску в Docker та Kubernetes, вбудованими заходами безпеки та перевірками якості коду. «Групи ШІ-агентів вже видають додатки з комплаєнсом та авторизацією на рівні підприємства», — уточнив Беркович.