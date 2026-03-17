Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

Cтартап Manus, який не так давно придбала корпорація Meta, оголосив про появу в програмі Manus Desktop нової функції під назвою My Computer. Вона дозволяє агенту штучного інтелекту працювати локально на комп’ютері під управлінням macOS або Windows.

My Computer може створювати готові програми за текстовим описом, упорядковувати файли, виконувати завдання командного рядка та віддалено керувати іншими програмами.

Під час внутрішнього тестування My Computer було запропоновано створити програму на Swift для перекладу та субтитрів у режимі реального часу для Mac. Весь процес, від створення проекту та кодування до налагодження та збірки здійснювався за допомогою команд у терміналі, без жодного коду, написаного вручну. Через 20 хвилин програма була готова.

В іншому випадку перед My Computer поставили просту команду упорядкувати тисячі несортованих фотографій на комп’ютері: букети, рослини в горщиках, фотографії клієнтів та багато іншого — всі ці фото знаходились в одній невпорядкованій папці. Після команди: «Упорядкуй фотографії мого квіткового магазину» Manus проаналізував вміст кожного зображення, створив підпапки за категоріями та відсортував кожне фото. За лічені хвилини з хаосу виникла чиста, структурована бібліотека ресурсів.

Завдяки текстовим інструкціям у командному рядку ви можете створювати програми для Mac, скрипти Python або веб-сайти — Manus самостійно виконає весь робочий процес від кодування до налагодження, локально на вашому комп’ютері.

Кожна команда в My Computer вимагає чіткого схвалення перед виконанням. Користувач може вибрати «Завжди дозволяти», щоб оптимізувати робочий процес для надійних завдань, або «Дозволити один раз», щоб затверджувати кожну операцію окремо.

Завдяки інтеграції My Computer з особистими проектами, агентами та запланованими завданнями можна створювати повторювані локальні процедури, такі як очищення папки «Завантаження» щоранку або створення щотижневого зведеного звіту на основі локальних даних.

Як почати працювати з My Computer

Завантажте програму Manus Desktop і увійдіть у свій обліковий запис Manus.

Натисніть My Computer і додайте локальні папки, з якими повинен працювати Manus.

Виберіть та авторизуйте папку.

Функція My Computer у програмі Manus Desktop доступна для всіх користувачів macOS та Windows.

Нагадаємо, що два місяці тому Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу онлайн-зустрічей.

