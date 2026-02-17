У Telegram тепер можна створити власного агента на базі Manus. Безкоштовно

Китайсько-сінгапурський стартап Manus, який тепер належить Meta, оголосив про інтеграцію своєї платформи з популярними месенджерами: Telegram, WhatsApp, LINE та Slack.

Для початку компанія запускає Manus Agents у Telegram. Це дозволить усім користувачам цього додатку (не тільки Premium) створити власного агента штучного інтелекту. На відміну від звичних чат-ботів, Manus призначений для самостійного виконання складних багатоетапних завдань від імені користувача. Наприклад, він може підшукати квартиру в оренду, забронювати номер у готелі, створити веб-сайт та замовити доставку продуктів.

Користувачі можуть підключити агента Manus до свого облікового запису Telegram за одну хвилину, просто відсканувавши QR-код. Токени API, командний рядок чи файли конфігурації для запуску чи роботи агента не потрібні.

У Telegram можна обирати між двома моделями: Manus 1.6 Max для складних завдань та Manus 1.6 Lite для швидких запитів. Агент не має доступу до інших ваших чатів у месенджері.

Користувачі також мають безліч опцій налаштування, таких як можливість вказати тон відповідей – лаконічний, структурований або розмовний.

Компанія Manus пропонує низку можливих варіантів використання агента в Telegram, включаючи підготовку до щотижневих зустрічей, створення зображень профілю або створення відео з простої фотографії.

Співзасновник Manus Тао Чжан повідомив у дописі X, що компанія планує прискорити впровадження Manus Agents в інших месенджерах протягом наступних 30 днів, тому підтримка WhatsApp, LINE, Slack та Discord з’явиться дуже скоро. Також планується запуск додатків для Windows та Mac.

Нагадаємо, що ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги на купівлю можуть становити до 6 тижнів.

