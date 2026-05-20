logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 20/05/2026 16:34

Google представила Gemini for Science: три нові інструменти для наукових досліджень

Олександр Остапенко

Автор новин

На конференції Google I/O 2026 компанія Google анонсувала Gemini for Science — набір експериментальних інструментів на базі штучного інтелекту, створений для полегшення та автоматизації рутинних і складних етапів наукових досліджень.

Нові інструменти покликані допомогти вченим швидше генерувати гіпотези, проводити тестування та аналізувати великі обсяги профільної літератури.

Google представила Gemini for Science: три нові інструменти для наукових досліджень

Gemini for Science містить три ключові функції:

  • Генерація гіпотез (Hypothesis Generation) Інструмент розроблений для початкового етапу наукового методу. Штучний інтелект аналізує мільйони наукових статей, щоб висувати теорії, пропонувати рішення складних завдань або виявляти потенційні виклики. У Google наголошують на суворому науковому підході: кожне твердження, згенероване системою, ретельно перевіряється та підкріплюється клікабельними посиланнями на першоджерела.
  • Обчислювальні відкриття (Computational Discovery) Після того як гіпотеза сформульована, цей інструмент допомагає перевірити її на практиці. За своєю суттю це «агентна пошукова система», яка здатна самостійно створювати й моделювати тисячі тестів та експериментів. Це дозволяє проводити дослідження в рази швидше, ніж під час аналогічної роботи вручну.
  • Аналіз літератури (Literature Insights) Інтерактивний ШІ-чат, який бере на себе опрацювання наукової періодики та документів. Він адаптує складні матеріали та створює зручні для сприйняття формати: стислі текстові звіти, інфографіку, а також аудіо- та відеоогляди.

Додаткові можливості та доступ 

Окрім основного тріо функцій, Google запускає інструмент Science Skills. Він дозволяє миттєво отримувати корисну інформацію з понад 30 найбільших баз даних у сфері біологічних наук. Завдяки цьому проміжні завдання, які раніше вимагали від дослідників кількох годин ручної роботи, тепер виконуються за лічені хвилини.

Доступ до експериментальних функцій відкритий для всіх дослідників після заповнення відповідну заявку на сайті Google Labs. Крім цього, нові інструменти будуть інтегровані в пакет послуг для корпоративних клієнтів хмарної платформи Google Cloud.

Нагадаємо: вчора Google також випустила Gemini 3.5 Flash: модель, яка може створити операційну систему за 12 годин.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Google представила Gemini for Science: три нові інструменти для наукових досліджень

Найбільш обговорювані статті

Microsoft представила окрему програму GitHub Copilot для агентної розробкиMicrosoft випустила окрему програму GitHub Copilot для агентної розробки
Розробка без бюджетних обмежень: троє людей і сто агентів Codex проти 70 сеньйорівРозробка без бюджетних обмежень: троє людей і сто агентів Codex проти 70 сеньйорів
ChatGPT замість лікаря: чому мільйони людей запитують медичні поради у чат-ботівChatGPT замість лікаря: чому мільйони людей запитують медичні поради у чат-ботів
Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектомGoogle почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом
Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує перейти на власний CopilotMicrosoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot
Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярностіЦифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності
Нова затребувана IT-професія: хто такі forward-deployed engineers і чому Google їх шукаєНова затребувана IT-професія: хто такі forward-deployed engineers і чому Google їх шукає
Grok Build: Ілон Маск представив власного конкурента Claude CodeGrok Build: Ілон Маск представив власного конкурента Claude Code
Американці готові жити біля АЕС, але не поруч із дата-центром — опитування GallupАмериканці готові жити біля АЕС, але не поруч із дата-центром — опитування Gallup
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар'єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Топ текстів
Новини - 5 днів назад
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
Новини - 3 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 дні назад
Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності
Новини - 3 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 1 тиждень назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 6 днів назад
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Новини - 1 тиждень назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 4 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows

Новини

Google оновлює пошуковий рядок: тепер можна вводити довші запити, з фотографіями та відео

 20.05.2026 17:42

Google представила Gemini for Science: три нові інструменти для наукових досліджень

 20.05.2026 16:34

GitHub підтвердив злам 3800 репозиторіїв: хакери вимагають $50 000

 20.05.2026 15:48

Google AI Studio дозволяє створити програму для Android просто в браузері — без коду і без досвіду

 20.05.2026 14:34

Вкрали 41 мільйон — заплатили 100 тисяч: хмельницький суд відпустив криптошахраїв зі штрафом

 20.05.2026 12:08

Google випустила Gemini 3.5 Flash: модель, яка може створити операційну систему за 12 годин

 20.05.2026 09:54

«Боюся за своє життя»: мати 13-ї дитини Ілона Маска розповіла, коли він «перестав бути нормальним»

 20.05.2026 08:51

Україна посіла 43 місце в рейтингу країн для стартапів. Київ — 74 місце серед міст

 19.05.2026 18:03

Грабують кожні два-три дні: Європу захлеснула хвиля насильства проти власників криптовалют

 19.05.2026 16:43

PlayStation Plus подорожчає: гравці розлючені, Sony пояснює це «ринковими умовами»

 19.05.2026 15:34

Спецпроєкти

Екосистема івентів 2026: Як вийти з операційного пекла та створити Sold-out
The Event Ecosystem in 2026: How to Escape Operational Hell and Sell Out Every Event
Топ текстів тижня
1.
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
2.
Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності
3.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
4.
«Боюся за своє життя»: мати 13-ї дитини Ілона Маска розповіла, коли він «перестав бути нормальним»
5.
Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом
6.
Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року: почнуть діяти з 18 червня
7.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
8.
Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT
9.
Вкрали 41 мільйон — заплатили 100 тисяч: хмельницький суд відпустив криптошахраїв зі штрафом
10.
Соцмережа X обмежила дописи для тих, хто не купив «галочку»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: