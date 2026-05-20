Google представила Gemini for Science: три нові інструменти для наукових досліджень

На конференції Google I/O 2026 компанія Google анонсувала Gemini for Science — набір експериментальних інструментів на базі штучного інтелекту, створений для полегшення та автоматизації рутинних і складних етапів наукових досліджень.

Нові інструменти покликані допомогти вченим швидше генерувати гіпотези, проводити тестування та аналізувати великі обсяги профільної літератури.

Gemini for Science містить три ключові функції:

Генерація гіпотез (Hypothesis Generation) Інструмент розроблений для початкового етапу наукового методу. Штучний інтелект аналізує мільйони наукових статей, щоб висувати теорії, пропонувати рішення складних завдань або виявляти потенційні виклики. У Google наголошують на суворому науковому підході: кожне твердження, згенероване системою, ретельно перевіряється та підкріплюється клікабельними посиланнями на першоджерела.

Обчислювальні відкриття (Computational Discovery) Після того як гіпотеза сформульована, цей інструмент допомагає перевірити її на практиці. За своєю суттю це «агентна пошукова система», яка здатна самостійно створювати й моделювати тисячі тестів та експериментів. Це дозволяє проводити дослідження в рази швидше, ніж під час аналогічної роботи вручну.

Аналіз літератури (Literature Insights) Інтерактивний ШІ-чат, який бере на себе опрацювання наукової періодики та документів. Він адаптує складні матеріали та створює зручні для сприйняття формати: стислі текстові звіти, інфографіку, а також аудіо- та відеоогляди.

Додаткові можливості та доступ

Окрім основного тріо функцій, Google запускає інструмент Science Skills. Він дозволяє миттєво отримувати корисну інформацію з понад 30 найбільших баз даних у сфері біологічних наук. Завдяки цьому проміжні завдання, які раніше вимагали від дослідників кількох годин ручної роботи, тепер виконуються за лічені хвилини.

Доступ до експериментальних функцій відкритий для всіх дослідників після заповнення відповідну заявку на сайті Google Labs. Крім цього, нові інструменти будуть інтегровані в пакет послуг для корпоративних клієнтів хмарної платформи Google Cloud.

Нагадаємо: вчора Google також випустила Gemini 3.5 Flash: модель, яка може створити операційну систему за 12 годин.

