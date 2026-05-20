Новини 20/05/2026 09:54

Google випустила Gemini 3.5 Flash: модель, яка може створити операційну систему за 12 годин

Андрій Савчук

Автор новин

На щорічній конференції Google I/O 2026 компанія представила цілу лінійку ШІ-новинок: нову серію LLM-моделей Gemini 3.5, мультимодальну модель Gemini Omni, агентну платформу Antigravity 2.0 та персонального агента Gemini Spark. Головний меседж презентації — перехід від чат-бота до автономних систем, здатних виконувати складні завдання у реальному світі.

Gemini 3.5 Flash: швидкість флагмана за ціною середнього класу

Gemini 3.5 Flash — перша модель нової серії, що поєднує потужність з агентними можливостями. Вона вже доступна мільярдам користувачів через застосунок Gemini та AI Mode у пошуку Google, а також розробникам через Gemini API і платформу Antigravity.

За результатами бенчмарків модель перевершує Gemini 3.1 Pro у складних завданнях з кодування та агентної роботи: Terminal-Bench 2.1 — 76,2%, GDPval-AA — 1656 Elo, MCP Atlas — 83,6%. При цьому швидкість генерації у чотири рази вища, ніж у інших моделей.

Утім, за підвищену продуктивність доводиться платити. Gemini 3.5 Flash коштує $1,50 за мільйон вхідних і $9 за мільйон вихідних токенів — це втричі дорожче за Gemini 3 Flash Preview і вшестеро дорожче за Gemini 3.1 Flash-Lite. За ціною вона вже впритул наближається до Gemini 3.1 Pro. Незважаючи на це, Google розгортає Flash як базову модель для більшості своїх безкоштовних сервісів — що, за спостереженням аналітиків, вкотре вказує на загальну тенденцію: великі ШІ-лабораторії все активніше тестують межі цінової терпимості своїх клієнтів.

Агенти, субагенти і платформа Antigravity

Ключова перевага Gemini 3.5 Flash — можливість виконувати довготривалі агентні завдання. У поєднанні з платформою Antigravity вона запускає паралельні субагенти для вирішення складних задач: те, що раніше займало у розробника дні або в аудитора тижні, тепер виконується набагато швидше і, за заявою Google, часто вдвічі дешевше, ніж у конкурентів.

На сцені I/O інженер Google DeepMind продемонстрував, як Antigravity 2.0 і Gemini 3.5 Flash разом побудували повноцінну операційну систему з нуля — і зайняло це лише 12 годин.

Серед реальних кейсів, які Google навела: Shopify запускає субагенти для аналізу великих обсягів даних і прогнозування зростання продавців, Macquarie Bank тестує автоматичний розбір 100-сторінкових документів під час онбордингу клієнтів, а Salesforce інтегрує Flash у свою платформу Agentforce для автоматизації складних корпоративних процесів.

Gemini Omni: будь-що з будь-чого

Gemini Omni — нова мультимодальна «world model», яка, за словами Google, здатна «створювати будь-що з будь-якого вводу». Наразі акцент зроблено на відео: користувач може комбінувати текст, зображення, аудіо та відео і отримувати на виході якісний відеоконтент. Підтримка зображень і аудіо як окремих форматів виводу анонсована на найближче майбутнє.

Ключова особливість моделі — контекстуальне редагування: кожна нова інструкція враховує попередні, тому відео еволюціонує послідовно від кроку до кроку. Серед прикладів — зміна середовища всередині кліпу, трансформація ракурсу чи стилю, генерація пояснювального контенту з короткого опису. Окремо Google наголошує на покращеній симуляції фізики: гравітації, кінетичної енергії, рідин — що дає суттєво реалістичніший результат.

Перша модель серії — Gemini Omni Flash — вже доступна передплатникам AI Plus, Pro та Ultra у застосунку Gemini і сервісі Google Flow. API для розробників і корпоративних клієнтів з’явиться за кілька тижнів. Публічних бенчмарків Google поки не оприлюднила.

Gemini Spark: персональний агент 24/7

Gemini Spark — персональний ШІ-агент на базі Gemini 3.5 Flash, який працює цілодобово в хмарі та виконує завдання від імені користувача: відповідає на листи, управляє файлами, взаємодіє з сервісами Google. Тестування розпочинається з довіреними користувачами, а вже наступного тижня агент стане доступним у бета-версії для передплатників Google AI Ultra у США.

Джош Вудворд, віце-президент Google Labs та Gemini, розповідає про Gemini Spark

Для корпоративних клієнтів Spark інтегрується з Microsoft SharePoint, OneDrive, ServiceNow та іншими сервісами. Кожне завдання виконується в ізольованій VM, а весь трафік проходить через Agent Gateway з перевіркою на витік даних.

Gemini 3.5 Pro — наступного місяця

Паралельно Google вже використовує Gemini 3.5 Pro внутрішньо і планує представити його широкій аудиторії наступного місяця. З огляду на те, що вартість запуску бенчмарку для Gemini 3.5 Flash вже перевищила аналогічний показник для 3.1 Pro, ціна Pro-версії обіцяє бути помітно вищою.

Google I/O 2026 дає чітку відповідь на питання, куди рухається компанія: від пошукового рушія — до автономної AI-екосистеми, де моделі не лише відповідають на запити, а й самостійно виконують роботу.

Нагадаємо, Google Gemini тепер вміє конспектувати лекції та робити нотатки на офлайн-нарадах.

