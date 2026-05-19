logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/05/2026 09:16

Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер заявив, що не визнає поразки

Дмитро Сімагін

Редактор

Федеральне журі в Окленді (Каліфорнія) оголосило рішення не на користь Ілона Маска в його гучному судовому протистоянні з Семом Альтманом і OpenAI. Дев’ятеро присяжних дійшли висновку менш ніж за дві години: Маск надто довго зволікав із поданням позову, в якому звинувачував засновників компанії в порушенні зобов’язань щодо некомерційного статусу організації. Про це пише CNBC.

Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер заявив, що не визнає поразки

Журі розглядало, чи порушили відповідачі — за підтримки Microsoft — «благодійний траст», нібито створений донатами Маска на суму $38 млн, і чи збагатилися вони в такий спосіб неправомірно. Маск вимагав повернення $134 млрд у вигляді «незаконно отриманих прибутків».

Суд не розглядав по суті питання про правомірність дій OpenAI, встановивши лише, що заява була подана поза трирічним строком позовної давності. Суддя Іванна Гонсалес Роджерс одразу погодилася з вердиктом дорадчого журі.

На тих самих підставах журі відхилило й претензії Маска до Microsoft щодо сприяння порушенням з боку Альтмана та Брокмана. Microsoft була одним із перших великих інвесторів у комерційному підрозділі OpenAI.

Адвокати OpenAI наголосили на тому, що пожертви Маска не були цільовими, а комерційна реструктуризація компанії — єдиний спосіб витримати дорогу конкурентну гонку з Google DeepMind. Вони також нагадали, що сам Маск колись пропонував комерційну модель за умови отримання контролю над компанією — і навіть хотів поглинути OpenAI через Tesla.

Головний захисник OpenAI Вільям Савіт заявив журналістам біля будівлі суду:

«Ми задоволені, що журі швидко дійшло правильного висновку. Цей позов був лицемірною спробою саботувати конкурента».

Адвокат Маска Марк Тоберофф не збирається здаватися: «Можу підсумувати одним словом — апеляція». Маск і його команда оголосили про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді 9-го округу.

Сам Маск у своїй соціальній мережі X назвав вердикт «календарною формальністю», стверджуючи, що суд так і не оцінив справу по суті.

Процес, який тривав близько трьох тижнів, став кульмінацією конфлікту між двома колишніми партнерами. Серед свідків були Альтман, співзасновник OpenAI Грег Брокман, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла і сам Маск. Вердикт збігається з важливим моментом для обох компаній — і OpenAI, і xAI готуються до виходу на публічні ринки в рамках очікуваних рекордних IPO.

Нагадаємо, не так давно Ілон Маск заявив, що йому потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер заявив, що не визнає поразки

Найбільш обговорювані статті

$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно
Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?
Дія тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат
Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунківClaude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків
Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в InstagramMeta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram
Новий тренд: кожна восьма IT-вакансія в Україні згадує штучний інтелектНовий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років томуClaude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератакиЕксперти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформиВашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
Новини - 3 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 3 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 7 днів назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 5 днів назад
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Новини - 1 тиждень назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 4 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 4 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Новини

Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер заявив, що не визнає поразки

 19.05.2026 09:16

Соцмережа X обмежила дописи для тих, хто не купив «галочку»

 19.05.2026 08:44

Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

 18.05.2026 16:56

Китайські генератори відео обійшли американські аналоги — завдяки TikTok і Douyin

 18.05.2026 16:06

Розробка без бюджетних обмежень: троє людей і сто агентів Codex проти 70 сеньйорів

 18.05.2026 15:19

ChatGPT замість лікаря: чому мільйони людей запитують медичні поради у чат-ботів

 18.05.2026 14:17

Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом

 18.05.2026 12:25

Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

 18.05.2026 10:10

Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності

 18.05.2026 08:49

Нова затребувана IT-професія: хто такі forward-deployed engineers і чому Google їх шукає

 15.05.2026 17:00

Спецпроєкти

Екосистема івентів 2026: Як вийти з операційного пекла та створити Sold-out
The Event Ecosystem in 2026: How to Escape Operational Hell and Sell Out Every Event
Топ текстів тижня
1.
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності
6.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
7.
Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом
8.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
9.
Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT
10.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: