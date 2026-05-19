Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: мільярдер заявив, що не визнає поразки

Федеральне журі в Окленді (Каліфорнія) оголосило рішення не на користь Ілона Маска в його гучному судовому протистоянні з Семом Альтманом і OpenAI. Дев’ятеро присяжних дійшли висновку менш ніж за дві години: Маск надто довго зволікав із поданням позову, в якому звинувачував засновників компанії в порушенні зобов’язань щодо некомерційного статусу організації. Про це пише CNBC.

Журі розглядало, чи порушили відповідачі — за підтримки Microsoft — «благодійний траст», нібито створений донатами Маска на суму $38 млн, і чи збагатилися вони в такий спосіб неправомірно. Маск вимагав повернення $134 млрд у вигляді «незаконно отриманих прибутків».

Суд не розглядав по суті питання про правомірність дій OpenAI, встановивши лише, що заява була подана поза трирічним строком позовної давності. Суддя Іванна Гонсалес Роджерс одразу погодилася з вердиктом дорадчого журі.

На тих самих підставах журі відхилило й претензії Маска до Microsoft щодо сприяння порушенням з боку Альтмана та Брокмана. Microsoft була одним із перших великих інвесторів у комерційному підрозділі OpenAI.

Адвокати OpenAI наголосили на тому, що пожертви Маска не були цільовими, а комерційна реструктуризація компанії — єдиний спосіб витримати дорогу конкурентну гонку з Google DeepMind. Вони також нагадали, що сам Маск колись пропонував комерційну модель за умови отримання контролю над компанією — і навіть хотів поглинути OpenAI через Tesla.

Головний захисник OpenAI Вільям Савіт заявив журналістам біля будівлі суду:

«Ми задоволені, що журі швидко дійшло правильного висновку. Цей позов був лицемірною спробою саботувати конкурента».

Адвокат Маска Марк Тоберофф не збирається здаватися: «Можу підсумувати одним словом — апеляція». Маск і його команда оголосили про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді 9-го округу.

Сам Маск у своїй соціальній мережі X назвав вердикт «календарною формальністю», стверджуючи, що суд так і не оцінив справу по суті.

Процес, який тривав близько трьох тижнів, став кульмінацією конфлікту між двома колишніми партнерами. Серед свідків були Альтман, співзасновник OpenAI Грег Брокман, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла і сам Маск. Вердикт збігається з важливим моментом для обох компаній — і OpenAI, і xAI готуються до виходу на публічні ринки в рамках очікуваних рекордних IPO.

