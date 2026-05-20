Новини 20/05/2026 08:51

«Боюся за своє життя»: мати 13-ї дитини Ілона Маска розповіла, коли він «перестав бути нормальним»

Дмитро Сімагін

Редактор

Колишня MAGA-інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер опублікувала серію гучних відео в TikTok, де висунула звинувачення проти Ілона Маска — і особисті, і політичні. За її словами, під час приватних розмов восени 2024 року він розповідав їй про плани таємно використати супутникову мережу Starlink напередодні президентських виборів у США. Про це пише People.

Як усе почалося: Сен-Бартельмі і розмова про дітей

Знайомство Сент-Клер з Маском переросло в близькі стосунки у 2023 році. Тема дітей вперше серйозно виникла під час їхньої поїздки на острів Сент-Барт (Сен-Бартельмі) — за її словами, саме тоді Маск нібито сказав їй: «Тобі варто народити дітей, мій єдиний обмежений ресурс — це час».

Мати 13-ї дитини Ілона Маска заявила, що він використовував супутники Starlink для впливу на вибори

Ешлі Сент-Клер та Ілон Маск

Сент-Клер — 27-річна мати-одиначка, вже вихована в правому середовищі, — пояснює своє рішення прагматично: «Важко бути матір’ю-одиначкою, важко працювати і гадати, чи вистачить грошей на рахунки наступного місяця». За її словами, перспектива фінансової стабільності й бажання мати більше дітей переважили всі сумніви.

«Він був зовсім нормальним — до вагітності»

Коли вона повідомила про вагітність, Маск, за її словами, різко змінився. «Ніхто мені не повірить, але до вагітності він був набагато нормальнішим. Розмова була звичайною, поведінка — звичайною. Він навіть був смішним. А потім просто став таким дивним», — розповіла Сент-Клер.

Вона зізналася, що побоюється складної ситуації зі спільним вихованням дитини поряд з іншими матерями його дітей: «Я розумію, що мушу тримати голову ясною і захищати себе. Я навіть не претендую на якусь виключність з його боку — просто не хочу бути в цьому дивному становищі».

Лазери, супутники і виборчі дані

Попри особистий розрив, Сент-Клер пішла далі й опублікувала відео з політичними звинуваченнями. За її словами, Маск під час приватних зустрічей восени 2024 року згадував «аномалію в матриці» з 10 000 лазерів у космосі — маючи на увазі Starlink — і називав це «фігурою, якої не побачать на шахівниці». Сент-Клер каже, що навмисно не стала розпитувати подробиці, щоб не опинитися під юридичним тиском, — і Маск нібито відповів: «Дуже мудро».

Крім того, вона стверджує, що Маск ділився з нею внутрішніми даними своєї організації America PAC — показниками зміни виборчих настроїв у реальному часі, що разюче відрізнялися від примітивних інструментів, з якими їй доводилося мати справу раніше.

Ніч виборів: Маск знав заздалегідь

У ніч виборів Сент-Клер перебувала у Мар-а-Лаго. Маск, який вже пішов звідти, зв’язався з нею і заявив, що його команда завдяки даним у реальному часі знала про перемогу Трампа ще за кілька годин до офіційних результатів. «Звідки взагалі можна мати виборчі дані в реальному часі?» — питає Сент-Клер у відео, але відповіді так і не отримала.

«Я бачила дещо, що стосується всіх»

За її словами, вона перебувала у внутрішньому конфлікті: публічно підтримувала Трампа, але приватно дедалі більше непокоїлася. Тому фіксувала всі повідомлення і передавала їх третій стороні на зберігання.

«Я також хочу сказати, що все це підкріплено копіями у багатьох людей — з чіткими інструкціями на випадок, якщо зі мною щось трапиться», — заявила вона. Незважаючи на переслідування сім’ї та пропозиції грошей за мовчання, Сент-Клер відмовилася мовчати. Ситуацію вона порівнює зі скандалом Cambridge Analytica, але вважає нинішнє — «в мільйон разів серйознішим».

Спільний син Сент-Клер і Маска — хлопчик на ім’я Ромул — народився у вересні 2024 року. Публічно про це стало відомо лише у лютому 2025-го, а ім’я дитини — ще пізніше.

Ні Маск, ні представники America PAC чи SpaceX жодних коментарів з приводу заяв Сент-Клер не надали.

Нагадаємо, нещодавно керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом.

