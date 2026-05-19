Новини 19/05/2026 12:30

Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року: почнуть діяти з 18 червня

Андрій Савчук

Автор новин

Компанія SpaceX підняла ціни на основні тарифи супутникового інтернету Starlink. Підвищення, яке оголосили в США та деяких інших країнах, становить від $5 до $10 на місяць залежно від плану, пише The Verge. 

Нові клієнти вже бачать оновлені тарифи на сайті провайдера, а для існуючих абонентів зміни набудуть чинності 18 червня 2026 року або пізніше. Не виключено, що незабаром тарифні плани будуть змінені й для України.

Нові тарифи Starlink

Тариф Residential 100 Мбіт/с зріс з $50 до $55 на місяць, Residential 200 Мбіт/с — з $80 до $85, а Residential MAX — з $120 до $130. Серед мобільних тарифів Roam 100 ГБ тепер коштує $55, а безлімітний Roam Unlimited додав $10 і сягнув $175 на місяць. Єдиний виняток — новий тариф Roam 300 ГБ, ціна якого залишилася незмінною на рівні $80 на місяць.

Найбільш болісним виявилося подвоєння вартості режиму Standby Mode — функції тимчасового призупинення сервісу, яку SpaceX запустила ще в серпні 2025 року за $5 на місяць як заміну безкоштовної паузи. Тепер вона коштує $10.

Що SpaceX каже про причини

Компанія пояснила підвищення зростанням операційних витрат і відсутністю змін у цінах з 2023 року. SpaceX також анонсувала вихід на гігабітні швидкості на супутниках нового покоління.

«Для більшості клієнтів тарифного плану Residential ціни останні кілька років залишалися незмінними, і високий попит на Starlink відображає цінність, яку клієнти, як і раніше, бачать у цьому сервісі. Зміни допомагають підтримувати постійні покращення, інвестиції в доступні високошвидкісні продукти та послуги по всьому світу. SpaceX готується запропонувати гігабітні швидкості на супутниках нового покоління», — повідомив оператор клієнтам.

Підвищення цін відбулося на тлі рекордного зростання бізнесу: у лютому 2026 року Starlink подолав позначку в 10 мільйонів абонентів по всьому світу, фактично подвоївши базу за рік. Виручка за 2025 рік склала $11,4 млрд при маржі EBITDA 63%. SpaceX готується до IPO з оцінкою близько $1,75 трлн.

Нагадаємо, не так давно між NASA та SpaceX виникла суперечка: фахівці компаній не можуть обрати кращий варіант висадки на Місяць.

