Новини 11/03/2026 08:48

Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

Дмитро Сімагін

Автор новин

Космічне агентство NASA та приватна компанія Ілона Маска SpaceX мають різні погляди на безпеку та ручне керування Starship під час майбутньої висадки людей у межах майбутньої місії Артеміда III. За останньою інформацією, пілотований запуск з астронавтами на борту заплановано на середину 2027 року.

Фахівці SpaceX переконують, що автоматичні системи виключають людський фактор та дозволяють значно полегшити конструкцію апарата. Вони пропонують мінімізувати фізичні інтерфейси керування, залишивши екіпажу роль спостерігачів. Натомість представники NASA наполягають на встановленні традиційних джойстиків та панелей для безпосереднього втручання пілотів у критичні моменти, пише Ars Technica.

Уроки історії та страх перед проблемами

Позиція NASA в своїх аргументах спирається на досвід Ніла Армстронга, який під час посадки Аполлона-11 був змушений взяти штурвал на себе через небезпечне скупчення валунів. Сучасні датчики Starship значно перевершують техніку 60-х років, проте вони все ще залишаються вразливими до місячного пилу та специфічного освітлення на південному полюсі супутника. Екіпаж хоче мати стовідсоткову гарантію, що при відмові лідара чи камери місія не завершиться катастрофою.

Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

Зі свого боку інженери Маска вважають, що монтаж механічних вузлів керування потребує місяців додаткового проектування та збільшує стартову вагу корабля.

Баланс між вагою та безпекою

Рейд Вайзмен, командир місії Артеміда II, наголошує на потребі у тактильному відчутті корабля під час складних маневрів. Астронавти побоюються, що сенсорні екрани можуть виявитися незручними для використання у масивних рукавичках скафандрів. Команда вимагає наявності фізичних перемикачів для найважливіших систем життєзабезпечення та механізмів аварійного відстикування.

«Нам потрібен корабель, яким ми зможемо керувати, якщо автоматика раптом вирішить, що все гаразд, а ми бачитимемо перед собою кратер», — зауважують представники NASA. 

SpaceX намагається знайти компроміс, пропонуючи гібридні рішення з обмеженим набором фізичних кнопок. Переговори тривають, адже фінальний дизайн кабіни Starship HLS безпосередньо впливає на терміни повернення людства на Місяць.

Нагадаємо, не так давно команда українських розробників перемогла в хакатоні NASA.

