Новини 19/05/2026 15:34

PlayStation Plus подорожчає: гравці розлючені, Sony пояснює це «ринковими умовами»

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Sony офіційно оголосила про підвищення цін на підписку, яка надає доступ до онлайн-каталогу ігор PlayStation Plus. Зміни набудуть чинності вже 20 травня 2026 року, пише Neowin.

Оновлення цінової політики стосується нових користувачів та тих, хто повертається до сервісу після того, як раніше скасував підписку — і поки лише в кількох регіонах світу. Місячний тариф подорожчає на $1, а тримісячний — на $3. Нові ціни складуть: $10,99 / €9,99 / £7,99 за місяць і $27,99 / €27,99 / £21,99 за три місяці.

Чинні підписники здебільшого захищені від підвищення — нові тарифи їх не торкнуться до тих пір, поки підписка не зміниться або не завершиться. Виняток становлять користувачі з Туреччини та Індії — для них ціни зростуть незалежно від статусу поточної підписки.

Офіційною причиною компанія назвала «поточні ринкові умови», не розкриваючи конкретних деталей. Подібне формулювання зазвичай натякає на інфляцію та коливання валютних курсів.

Підвищення цін на підписку відбувається через лічені місяці після того, як Sony підняла вартість консолей PlayStation 5 — одразу на $150, назвавши це «вимушеним кроком» через «тиск у світовій економіці». Крім того, компанія закрила дві студії у 2025 році: Bluepoint Games (творці ремейків Demon’s Souls та Shadow of the Colossus) та Dark Outlaw Games.

На контрасті з кроками Sony виглядають дії конкурента: Microsoft нещодавно знизила ціни на Xbox Game Pass Ultimate та PC Game Pass, зробивши сервіс значно привабливішим для гравців.

Реакція спільноти виявилась передбачувано негативною. Багато користувачів ставлять під сумнів, яким чином «ринкові умови» виправдовують подорожчання онлайн-сервісу. Частина гравців вже розглядає можливість переходу на нижчий тариф, оформлення підписки лише під час великих релізів або й повної відмови від сервісу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI.

