Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК

Компанія Sony Interactive Entertainment прийняла стратегічне рішення про перегляд свого підходу до портування ексклюзивів, віддаючи перевагу захисту власної консольної екосистеми. Sony більше не планує випускати свої великі ігри для PlayStation 5 на ПК, повертаючись до ексклюзивності для консолей після шести років багатоплатформних релізів. Про це пише Bloomberg.

Повернення до витоків

Після успішних релізів таких хітів, як God of War, Horizon та The Last of Us на Windows, Sony зіткнулася з неочікуваним побічним ефектом. Аналітики компанії помітили тенденцію до зниження темпів продажів консолей PlayStation серед аудиторії. Виявляється, що геймери готові чекати рік або навіть два, аби пограти в улюблені тайтли на потужних ПК.

Новий курс Sony у 2026 році чітко вказує: консоль знову стає пріоритетом №1. Це означає, що терміни між виходом гри на PlayStation та її появою на ПК можуть значно збільшитися, а деякі проєкти взагалі залишаться «вічними ексклюзивами» платформи.

Онлайн-ігри все ще випускатимуться на різних платформах, але популярні однокористувацькі ігри, такі як Ghost of Yotei та Saros, залишаться ексклюзивними для PlayStation 5.

Ключові причини зміни курсу:

Захист екосистеми: Продаж консолей залишається головним джерелом прибутку Sony. Кожен користувач ПК — це втрачений підписник PS Plus та покупець у цифровому магазині PS Store.

Підготовка до нового покоління: З наближенням анонсів нових апаратних рішень (ймовірно, PS 6), Sony потребує переконливих аргументів, які змусять геймерів купувати нову приставку, а не просто оновлювати відеокарту.

Якість над кількістю: Останні звіти вказують на те, що витрати на портування та підтримку ПК-версій не завжди виправдовують себе, особливо коли йдеться про мультиплеєрні проєкти, що потребують постійного нагляду за читерами та технічними проблемами.

Що це означає для геймерів?

Для фанатів геймінгу на ПК новини невтішні. Якщо раніше Sony натякала на скорочення вікна ексклюзивності, то тепер стратегія змінюється на протилежну. Ігри від внутрішніх студій (PlayStation Studios) з’являтимуться на ПК за принципом «залишкової вартості» — лише тоді, коли консольні продажі повністю вичерпають свій потенціал.

Цей маневр Sony підкреслює глибокий розкол у підходах лідерів ринку: у той час як Microsoft (Xbox) намагається бути всюди, Sony повертається до моделі «закритого саду», роблячи ставку на унікальність та елітарність свого контенту.

