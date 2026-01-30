logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/01/2026 09:53

Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

Дмитро Сімагін

Журналіст

Платформи Steam та Windows лідирують в геймдеві, оскільки підтримка консолей, здається, більше не є пріоритетом для розробників ігор. Найбільшого падіння зазнала екосистема Xbox, пише Windows Central.

Згідно з останнім опитуванням State of the Game Industry від GDC, лише 20% опитаних розробників планують створювати ігри для Xbox, порівняно з 34% роком раніше. PlayStation залишається на рівні 39%, Windows зберігає домінування з 80% ринку.

В опитуванні взяли участь понад 2000 фахівців ігрової індустрії з усього світу, і воно не обов’язково відображає реальний стан підтримки кожної платформи.

Якщо не враховувати цифри щодо Xbox, ідея про те, що 60% розробників ігор, очевидно, не зацікавлені в PlayStation 5 — найбільшій платформі на Землі — може здатись незрозумілою. На думку експертів, це може пояснюватись платформними бар’єрами, з якими потенційно стикаються розробники, створюючи ігри для консолей, а не через Steam.

Багато гейм-розробників заявили, що їм набагато легше публікувати та організовувати розпродажі ігор в Steam, а не в Xbox, PlayStation та Nintendo.

Цікаво, але наступний Xbox буде сумісний з ПК, подібно до звичайного ноутбука. Він буде повністю керований Windows, хоча й зі зворотною сумісністю для екосистеми консолей Xbox. Однак, Microsoft, ймовірно, доведеться багато роботи, щоб відновити довіру до Xbox та сприяти більш здоровим стосункам з гейм-розробниками, як для платформи Xbox, так і Windows. Стратегія переходу Xbox на ПК спрацює лише в тому випадку, якщо розробникам справді сподобається використовувати цю платформу.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Київський політехнічний інститут (КПІ) та найвідоміша українська геймдев-студія GSC Game World, розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, оголосили про співпрацю, в рамках якої буде створено навчальний курс «Програмування комп’ютерних ігор».

Головна > Новини > Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

Найбільш обговорювані статті

Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в ClaudeНове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude
Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для WindowsMicrosoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows
«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи
Мова програмування Rust оновлена до версії 1.93Мова програмування Rust оновлена до версії 1.93
Бельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядку кодуБельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядка коду
Головні технічні тренди блокчейну та криптовалют у 2026 роціГоловні технічні тренди блокчейну та криптовалют у 2026 році
Функція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованоюФункція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованою
Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісуУ Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Топ текстів
- 1 місяць назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 3 дні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 1 місяць назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 4 тижні назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 4 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році

Новини

Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

 30.01.2026 09:53

Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

 29.01.2026 16:37

WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust

 29.01.2026 15:21

«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів

 29.01.2026 12:41

ФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMP

 29.01.2026 11:36

Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

 29.01.2026 09:29

83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень

 28.01.2026 16:13

Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав

 28.01.2026 15:10

Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM

 28.01.2026 11:45

1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код

 28.01.2026 10:41

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
2.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
3.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
4.
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
5.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
6.
Бельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядка коду
7.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
8.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
9.
Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows
10.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: