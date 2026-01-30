Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

Платформи Steam та Windows лідирують в геймдеві, оскільки підтримка консолей, здається, більше не є пріоритетом для розробників ігор. Найбільшого падіння зазнала екосистема Xbox, пише Windows Central.

Згідно з останнім опитуванням State of the Game Industry від GDC, лише 20% опитаних розробників планують створювати ігри для Xbox, порівняно з 34% роком раніше. PlayStation залишається на рівні 39%, Windows зберігає домінування з 80% ринку.

В опитуванні взяли участь понад 2000 фахівців ігрової індустрії з усього світу, і воно не обов’язково відображає реальний стан підтримки кожної платформи.

Якщо не враховувати цифри щодо Xbox, ідея про те, що 60% розробників ігор, очевидно, не зацікавлені в PlayStation 5 — найбільшій платформі на Землі — може здатись незрозумілою. На думку експертів, це може пояснюватись платформними бар’єрами, з якими потенційно стикаються розробники, створюючи ігри для консолей, а не через Steam.

Багато гейм-розробників заявили, що їм набагато легше публікувати та організовувати розпродажі ігор в Steam, а не в Xbox, PlayStation та Nintendo.

Цікаво, але наступний Xbox буде сумісний з ПК, подібно до звичайного ноутбука. Він буде повністю керований Windows, хоча й зі зворотною сумісністю для екосистеми консолей Xbox. Однак, Microsoft, ймовірно, доведеться багато роботи, щоб відновити довіру до Xbox та сприяти більш здоровим стосункам з гейм-розробниками, як для платформи Xbox, так і Windows. Стратегія переходу Xbox на ПК спрацює лише в тому випадку, якщо розробникам справді сподобається використовувати цю платформу.

