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Новини 04/06/2025

У Росії націоналізували одну з найбільших геймдев-компаній. Звинуватили в підтримці ЗСУ

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Таганський суд Москви ухвалив рішення про передачу у власність держави 100% уставного капіталу IT-компанії «Леста Игры». Її звинуватили в «екстремістській діяльності». Нібито, «Леста Игры», яка є російським локалізатором серії ігор World of Tanks, підтримувала зв’язок з компанією-розробником Wargaming, яка припинила діяльність у РФ і Білорусі в 2022 році. А вже цю компанію російська влада пов’язує з підтримкою Збройних сил України, пише Devby.

На думку анонімного джерела з геймдев-спільноти, головна причина націоналізації «Леста Игры» полягає не в підтримці України, а в тому, що вона надто багато заробляє. У 2024 році компанія задекларувала прибуток більше $300 мільйонів.

«”Леста” просто надто смачний і водночас уразливий та не захищений міжнародним правом актив. Усі права, айпі, сервери, користувачі знаходяться всередині Росії. У ігор “Лести” величезна стала аудиторія з дуже довгим LTV (lifetime value — довічна цінність клієнта), отже, маркетинг можна не проводити в принципі, оперування йде дуже зрозумілими рейками, так що теоретично цей актив навіть при зміні менеджменту може довго приносити гроші», — каже співрозмовник Devby.

«Леста» відреагувала на рішення суду в Telegram кількома постами в соцмережах, запевняючи в повній лояльності до російської влади. Компанія стверджує, що «не позначила свою позицію» у війні і публічно не підтримала Росію, через те, що вона просто скромна і не любить публічність. При цьому «Леста Игры» займається «патріотичним вихованням» і навіть постачала «гуманітарну допомогу російським військовим».

Слід зауважити, що Wargaming, яка є основним розробником World of Tanks, World of Warplanes та World of Warships, з 2022 року зібрала понад $1 млн для України. Після переїзду з Мінська головний офіс компанії працює на Кіпрі.

Нагадаємо, що не так давно дослідницький підрозділ Google DeepMind представив Genie 2 — нову модель штучного інтелекту, яка здатна за лічені секунди генерувати інтерактивні 3D-сцени тривалістю до хвилини на основі текстового опису або зображення.

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