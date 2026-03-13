Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті

Москва стрімко занурюється в доцифрову епоху: через масштабні відключення мобільного інтернету, які тривають вже тиждень, мешканці російської столиці масово скуповують рації та пейджери для підтримки зв’язку.

Продажі рацій зросли на 27%, пейджерів — на 73%. Попит на паперові карти Москви зріс майже втричі, згідно з даними платформи електронної комерції Wildberries & Russ, на які посилаються російські ЗМІ.

Ситуація з інтернетом все частіше викликає у росіян побоювання, що влада тестує повне блокування доступу до зовнішніх сайтів, пише The Guardian.

Експерти вважають, що останні відключення пов’язані з тим, що фахівці Роскомнагляду намагались заблокувати великий список закордонних протоколів, але внутрішня інфраструктура відреагувала на це припиненням передачі будь-якого трафіку.

З боку правозахисників вже лунають прогнози, що незабаром громадянам залишать можливість відвідувати сайти лише з «білого списку». Паралельно людей все активніше змушують встановлювати на свої смартфони державний додаток Max, який перевіряє наявність VPN та доступу до заборонених сайтів.

Кремлівські чиновники нещодавно заявили, що «білий список» доступних веб-сайтів включатиме «всі ресурси, необхідні для життя», включаючи торговельні майданчики, служби доставки та інтернет-аптеки.

Через відключення зв’язку в російських містах у Держдумі пропонують відродити телефонні будки, але з доступом до інтернету. Вони дозволять людям безпечно залишатися на зв’язку, заявив член комітету Держдуми з питань промисловості та торгівлі Ігор Антропенко.

За його словами, жителі прикордонних регіонів Росії вже давно живуть з обмеженнями інтернету, але в Москві подібні речі сприймаються складніше.

Нагадаємо, три місяці тому росіянам заборонили читати наукову інформацію про технологію VPN.

