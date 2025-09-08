Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX

Партнер видання

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що новий російський месенджер MAX від компанії VK, на який змушують переходити росіян, буде зламано. Українські фахівці вже працюють над тим, щоб «крекнути» програму. Про це Буданов розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі «Апостроф TV».

«Ну нічого, попрацюємо з ним і в цей теж вліземо… Зламаємо», — сказав Буданов.

За словами голови української військової розвідки, росіян зобов’язали перейти на цей месенджер одночасно з початком блокування аудіорозмов через WhatsApp і Telegram.

«Це месенджер розроблений ними і коди у них — їм не треба прослуховувати, вони мають доступ і аналізують за допомогою штучного інтелекту. Це ж величезний масив», — пояснив голова ГУР.

Як відомо, перед запуском MAX, який став обов’язковим для бюджетників, студентів і школярів, російська влада почала обмежувати голосові дзвінки в Telegram і WhatsApp, пояснюючи це захистом від шахраїв. Однак насправді це було елементом примусового переходу користувачів на підконтрольний сервіс.

Крім того, російський уряд ухвалив рішення зробити месенджер MAX обов’язковим для попереднього встановлення на всі мобільні телефони та планшети, куплені в країні з 1 вересня 2025 року. Оскільки він інтегрований з сервісом російських держпослуг «Госуслуги», це робить програму обов’язковою для всіх, хто пов’язаний з державними установами.

При цьому Кирило Буданов не вважає, що MAX буде застосовуватись для посилення мобілізації. Його головна мета — посилення контролю над російським суспільством і запобігання витокам інформації.