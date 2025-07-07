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Новини 07/07/2025

Засновник Twitter представив новий месенджер BitChat, якому не потрібен інтернет

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Джек Дорсі, засновник соціальної мережі Twitter та генеральний директор компанії Block представив бета-версію нового месенджера BitChat. Про це він розповів у пості на Х.

Програма, яка написана на Swift і має відкритий код, працює без підключення до інтернету через Bluetooth. Оскільки робота месенджера не потребує серверів, всі повідомлення між користувачами зберігаються тільки в пам’яті пристрою і захищаються наскрізним шифруванням. Крім того, в BitChat не потрібно реєструватися та вводити особисті дані — номер телефону та email.

Месенджер розроблено на базі технології Bluetooth Mesh. Вона дозволяє пристроям з Bluetooth об’єднуватися в єдину мережу. Кожен пристрій може служити і клієнтом, і ретранслятором, приймаючи та надаючи повідомлення за методом store and forward (повідомлення спочатку зберігаються на проміжному пристрої, а потім пересилаються далі, коли одержувач буде в мережі).

Дорсі запевняє, що його розробка має «дух» IRC — найстарішого текстового чат-протоколу, який був поширений у 90-х роках. Передбачається, що месенджер BitChat матиме мінімалістичний інтерфейс. 

Поки що BitChat доступний тільки в режимі бета-тестування. Код месенджера доступний для ознайомлення на GitHub. Взяти участь в тестуванні можна за цим посиланням.

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